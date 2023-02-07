О чем говорит предупреждение генсека ООН – действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о российско-украинской войне, заявил, что шансы на мир становятся все меньше. Он также высказал опасение, что мир может погрузиться в более широкую войну. Насколько оправданы эти опасения? Достаточно ли делает сам мир, чтобы не погрузится в эту самую Третью мировую, которая, по мнению некоторых экспертов, уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Антониу Гутерриш. Фото: DW

В повестке дня ООН должен стоять вопрос об исключении рф из состава этой организации

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр (Олесь) Доний рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша можно сравнить с позицией Понтия Пилата, римского священника Иудеи в первом веке. Согласно евангельской легенде Понтий Пилат отстранялся от принятия трудных решений, "умывал руки", когда творилось зло и убивали невинного".

Гутерриш, отмечает эксперт, говорит об опасности абстрактной войны и тоскует по "уменьшению шансов на мир" в то время, когда конкретный агрессор – россия – ежедневно убивает украинцев.

"ООН не решается исключить россию из состава ООН, или хотя бы из состава Совета Безопасности это организации, – напоминает Александр Доний. – Тем самым, не давая возможности принять более жесткие санкции в отношении рф, что приблизило был поражение агрессора, а значит – и мир. Вместо этого мы слышим очередные спичи, которые никого ни к чему не обязывают".

Эксперт уверен, что в повестке дня ООН должен стоять вопрос об исключении рф из состава этой организации.

"Бойкот россии, победа над ней – именно это путь к миру, а не бессмысленные речи", – констатирует Александр Доний.

То, что Гуттериш подыгрывает рф и лично путину – ни для кого не секрет

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не сомневается, что есть риски эскалации конфликта. Но суть в том, акцентирует он, что эти шансы повышает не Украина, а россия, продолжающая военную агрессию и отказывающаяся сделать шаги, которые могли бы привести, как минимум, к перемирию.

"Точка невозврата была пройдена путиным в сентябре прошлого года, когда он принял решение об аннексии новых украинских территорий – в очередной раз нарушая устав ООН и всех известных правил, норм, конвенций международного права в целом. И цивилизованный мир, помогая сейчас Украине, понимает, зачем это делает. Если дать рф выиграть, если она не понесет реального чувственного наказания (как не понесла за то, что сотворила в 2014-м и продолжала творить) – это будет куда большим вызовом международной стабильности, чем помощь Украине вооружениями. Победи путин – это подтолкнет другие авторитарные режимы к окончательному разрушению существующего миропорядка", – поясняет политолог.

Речь, по его словам, идет о Китае, Иране, Северной Корее, которые имеют те или иные территориальные претензии.

"Ну, а то, что Гуттериш подыгрывает рф и лично путину – ни для кого не секрет. Обращать внимание на его "миротворческие" заявления вряд ли стоит. Напомню, как Гутерриш закрыл комиссию по расследованию теракта в Еленовке, где россияне сожгли украинских военнопленных. Закрыл просто потому, что рф не допустила представителей ООН на место инцидента. Вот и всё, чего стоит эта организация под таким руководством, с такими подходами. Мы наблюдали подобное с 2014 года. ООН – абсолютно импотентная организация, которая изжила себя, как в свое время ее предшественница Лига наций, не сумевшая предотвратить Вторую мировую", – подчеркивает Максим Яли.

Понятно, продолжает он, что в ближайшие месяцы конфликт в Украине будет лишь набирать обороты. Кремль бросит в бой мобилизированных, мы получим и освоим новые виды вооружения.

"И – да, нынешний конфликт тоже имеет все шансы перерасти в мировой, если не принять более жестких и действенных мер по обузданию российской агрессии, – предупреждает эксперт. – При этом надо понимать, что, когда рф станет на грань поражения, риски, что конфликт приобретет более глобальный масштаб, возрастут".

Косвенные признаки, предусловия для Третьей мировой войны созданы

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что Третья мировая война (ТМВ) пока не началась.

"Примеры Первой мировой войны, Второй – это столкновение враждующих коалиций между собой. Сейчас такого нет. Соответственно, нет и основания говорить о том, что идет ТМВ. Есть косвенные признаки, определенные индикаторы, которые могли бы привести к такой войне при определенном стечении обстоятельств. Но, – подчеркивает эксперт, – в данный момент такого нет. Хоть рашисты точно хотели бы такого рода мировой войны. Разруха, дестабилизация, военные преступления – это их конек. А вот воевать в современной войне они не умеют. Не хватает ни образования, ни технической снабжения. Тут рф в разы слабее Запада. Именно поэтому Кремль перевел войну в Украине в долгую, усеивая поля трупами своих солдат и наемников, надеясь, что со временем это перерастет в мировой конфликт".

Но, подчеркивает Антон Кучухидзе, никто в цивилизованном мире уже так не воюет. Главное правило военного устава в тех же странах Запада – сохранение жизней личного состава. Не уже говоря о гражданском населении. Что идет вразрез с российскими "правилами войны".

"Запад четко показывает: да – существует поддержка Украины вооружениями и боеприпасами, да – есть системно действующий военно-политический формат "Рамштайн", созданный специально для этого. Но — нет, Запад не стремится к прямому столкновению с обезумевшей россией, с ее солдатами и наемниками на поле боя. И представители США, и представители ЕС, и лидеры НАТО четко давали это понять. Акцентируя, что в рамках устава ООН, норм международного права – поддерживают Украину в ее борьбе за независимость, территориальную целостность, государственный суверенитет. Так что господин Гуттериш явно преувеличивает, говоря о некой глобальной войне. Сегодня рашистская федерация не являются той фигурой, которая могла бы спровоцировать Третью мировую", – считает эксперт.

Но такая война, по его мнению, может случиться в современном мире по нескольким линиям конфликтов и противоречий. Прежде всего – в ракурсе противостояние между США и Китаем.

"Напряжение между ними нарастает. И к 2030 году, если турбулентность конфликтности увеличится, если КНР поменяет свою позицию с умеренно-нейтральной на более агрессивную, это станет показателем начала Третьей мировой, – предупреждает Антон Кучухидзе. – Косвенные признаки, предусловия для ТМВ созданы. Но начнется ли, она будет зависеть от многих факторов. Предохранителем может стать тотальное доминирование коллективного Запада в технологическом смысле над теми же рашистами. Всем очевидно, что, если будет прямая войны, рф ее не выдержит – в силу своей отсталости, санкционного давления на нее, того, что вместо профессиональных военных у них всё чаще воюют насильники, убийц, мародеры, которых набрали из тюрем. Дефицит профессионального офицерского состава влияет на управленческую, организационную способность рашистских войск вести эффективные боевые действия".

Эксперт уверен – если бы тот же Гуттериш и многие другие на Западе более жестко реагировали на усиление не просто россии, а авторитарной, диктаторской, террористической, имперской россии, которое началось с середины "нулевых", всё могло бы быть иначе.

"Следовало активно работать против рф сразу после печально известной Мюнхенской речи путина, который тогда обозначил планы террористического режима (речь была произнесена им на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года; выступление считается фактической заявкой россии на многополярный мир, анонсом ее имперских амбиций, в какой-то мере – объявлением новой "холодной войны" НАТО – прим. ред.). Надо было реагировать после войны в Грузии в 2008, на российскую агрессию против Украины в 2014-м. Много случилось просчетов со стороны глобальных лидеров, которые по какой-то причине не захотели обратить внимание на то, в какого монстра превращается россия", – заключает Антон Кучухидзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.



