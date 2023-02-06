Глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где рассказал о приоритетах своих работ на следующий год, главные из которых это российское вторжение в Украину, климатический кризис и проблема бедности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

Гутерриш начал речь с тем, что мир вошел в 2023 году с большими проблемами и вспомнил часы Судного дня, где ученые подвинули стрелку на 90 секунд до полуночи, что означает высокую вероятность уничтожения человечества.

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"Мы начали 2023 год, глядя в ствол слияния вызовов, которых никогда не было в нашей жизни", — сказал генсек и добавил, что "нам нужно проснуться – и браться за работу".

Также Антониу Гутерриш вспомнил о войне, причинившей бесчисленные страдания украинскому народу и заметил, что шансы на мир становятся все меньше.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, чтобы мир не погрузился в более широкую войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", — говорит Гутерриш.

Далее Генеральный секретарь упомянул о других войнах в мире, в частности в Афганистане, Сирии, Гаити и заметил, что если бы страны соблюдали правила ООН, мир имел бы шанс на мир.

"Если бы каждая страна выполняла свои обязательства по уставу ООН, право на мир было бы гарантировано", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается подкупить африканские страны у ООН.

Также "Комментарии" писали об очередных преступлениях россиян. Военные РФ используют украинцев на минных полях.