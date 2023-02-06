Глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт

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Slava Kot
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где рассказал о приоритетах своих работ на следующий год, главные из которых это российское вторжение в Украину, климатический кризис и проблема бедности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников
Гутерриш начал речь с тем, что мир вошел в 2023 году с большими проблемами и вспомнил часы Судного дня, где ученые подвинули стрелку на 90 секунд до полуночи, что означает высокую вероятность уничтожения человечества.
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Также Антониу Гутерриш вспомнил о войне, причинившей бесчисленные страдания украинскому народу и заметил, что шансы на мир становятся все меньше.
Далее Генеральный секретарь упомянул о других войнах в мире, в частности в Афганистане, Сирии, Гаити и заметил, что если бы страны соблюдали правила ООН, мир имел бы шанс на мир.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается подкупить африканские страны у ООН.
Также "Комментарии" писали об очередных преступлениях россиян. Военные РФ используют украинцев на минных полях.
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