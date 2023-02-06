logo

BTC/USD

23076.15

ETH/USD

1650.41

LTC/USD

97.58

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт

Антониу Гутерриш предупреждает в своей речи на Генеральной ассамблее, что "возрастает вероятность эскалации и кровопролития".

сегодня, 19:39
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где рассказал о приоритетах своих работ на следующий год, главные из которых это российское вторжение в Украину, климатический кризис и проблема бедности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Глава ООН опасается, что война в Украине может начать больший конфликт

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

Гутерриш начал речь с тем, что мир вошел в 2023 году с большими проблемами и вспомнил часы Судного дня, где ученые подвинули стрелку на 90 секунд до полуночи, что означает высокую вероятность уничтожения человечества.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы начали 2023 год, глядя в ствол слияния вызовов, которых никогда не было в нашей жизни", — сказал генсек и добавил, что "нам нужно проснуться – и браться за работу".

Также Антониу Гутерриш вспомнил о войне, причинившей бесчисленные страдания украинскому народу и заметил, что шансы на мир становятся все меньше.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, чтобы мир не погрузился в более широкую войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", — говорит Гутерриш.

Далее Генеральный секретарь упомянул о других войнах в мире, в частности в Афганистане, Сирии, Гаити и заметил, что если бы страны соблюдали правила ООН, мир имел бы шанс на мир.

"Если бы каждая страна выполняла свои обязательства по уставу ООН, право на мир было бы гарантировано", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается подкупить африканские страны у ООН.

Также "Комментарии" писали об очередных преступлениях россиян. Военные РФ используют украинцев на минных полях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/feb/06/un-chief-antonio-guterres-fears-wider-war-russia-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 20:59

Пусть не боится, все к тому и идет...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!