Европейское турне Зеленского: почему это важно для победы в войне

Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля первый визит в Великобританию после российского вторжения в нашу страну. В планах также поездка в Париж (встреча с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем) и в Брюссель – на саммит лидеров ЕС. Во время встречи с Зеленским в Лондоне британский премьер Риши Сунак заверил, что его страна продолжит поддержку Украины всеми возможными способами до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента рф Владимира Путина. О чем говорит этот европейский вояж Зеленского? К чему он может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У Зеленского есть несколько аналитических групп, которые пытаются выявить наиболее оптимальную стратегию победы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов называет визит Зеленского в Европу одним из ключевых и стратегических действий руководителя украинского государства.

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"К сожалению, так складывается обстановка, что Украина на сегодняшний день не может в одиночку вести войну с тем противником, который у нас есть. И главная задача – максимально углублять и расширять взаимодействие с союзниками", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина, с точки зрения как действий на военных фронтах, так и другого важнейшего фронта – экономических санкций против страны-агрессора – вынуждена делегировать значительную часть нагрузки союзникам. Однако необходима координация этих действий. Без этого победы не будет, уверен Виктор Савинов.

У Зеленского, поясняет он, есть несколько аналитических групп, которые пытаются выявить наиболее оптимальную стратегию победы. Именно с предложениями оптимизации совместных действий президент и поехал в Европу.

"В некоторых случаях у нас появляются противоречащие друг другу стратегические принципы. А они должны быть едиными. Согласовать эти единые стратегически принципы – главная задача украинского лидера. Чтобы поставки вооружения, материальная поддержка Украины и работа с самым главным, самым действенным инструментом – международными экономическими санкциями против страны-агрессора – были абсолютно согласованы. И все участники "оркестра", который пытается добиться победы в борьбе со страной, несущей угрозу цивилизации, исполняли нужную "партию", а не перекрывали друг друга. К сожалению, в последнее время возникло немало дублирующих, а то и противоречащих действий. Устранить эти, выражаясь английским языком, "траблы", и планирует президент Зеленский. Задача вполне по силам, – уверен Виктор Савинов, – поскольку все и хотят единой координации".

Эксперт акцентирует, что для наших союзников типично мышление результатника, а не процессника.

"Тем важнее согласовать текущие программы, а также разработать стратегические принципы дальнейших действий. Поскольку Россия не собирается останавливаться, демонстрирует свою недоговороспособность, приходится планировать различные виды боевых действий, материально-техническую поддержку Украины, включая единую политику экономических санкций", – констатирует Виктор Савинов.

Подобные визиты усиливают поддержку Украины, актуализируют внимание к войне

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Хоть Украина де-юре не является частью Евросоюза или НАТО, но де-факто мы – часть внутренней европейской политики. Из-за войны украинский вопрос обговаривается на любых европейских форумах, разные европейские партии дискутируют на тему — как лучше помочь нашей стране. Так что мы – на повестке дня и Великобритании, и ЕС. А потому визиты украинских политиков, чиновников, а теперь и президента в Европу — это часть данного процесса. Конечно, очень хорошо, что Зеленский сейчас там. Необходимо постоянно подогревать внимание к Украине. Ведь время от времени среди западных политиков находятся те, кто говорит (по разным причинам) о возможности снижения помощи нашей стране. Чтобы этого не произошло, чтобы был скорее обратный эффект – и нужны визиты типа того, что совершает президент в эти дни".

Эксперт не сомневается, что подобные визиты усиливают поддержку Украины, актуализируют внимание к войне, развязанной Россией против всего демократического мира в нашем лице.

"В Европе всё больше понимают, что война в Украине – это не только об Украине. Что это – вопрос европейской безопасности. Именно потому визит Зеленского в Великобританию, Францию, Брюссель так необходим. Он укрепляет отношения между нашей страной и европейскими партнерами", – поясняет Сергей Таран.

Важным он считает, чтобы во время этого визита звучали не только заверения в продолжении и усилении военной и экономической поддержки Украины, но и – поддержка нашего европейского курса.

"Чтобы ни у кого не было сомнений, что вскоре после завершения боевых действий Украина станет полноправным членом ЕС, – отмечает эксперт. – Очень ожидаем именно таких заявлений от всех европейских лидеров, с которыми будет встречаться Зеленский".

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