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Европейское турне Зеленского: почему это важно для победы в войне

Главная задача сейчас для Украины – максимально углублять и расширять взаимодействие с союзниками

сегодня, 20:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля первый визит в Великобританию после российского вторжения в нашу страну. В планах также поездка в Париж (встреча с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем) и в Брюссель – на саммит лидеров ЕСВо время встречи с Зеленским в Лондоне британский премьер Риши Сунак заверил, что его страна продолжит поддержку Украины всеми возможными способами до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента рф Владимира ПутинаО чем говорит этот европейский вояж Зеленского? К чему он может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Европейское турне Зеленского: почему это важно для победы в войне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У Зеленского есть несколько аналитических групп, которые пытаются выявить наиболее оптимальную стратегию победы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов называет визит Зеленского в Европу одним из ключевых и стратегических действий руководителя украинского государства.


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"К сожалению, так складывается обстановка, что Украина на сегодняшний день не может в одиночку вести войну с тем противником, который у нас есть. И главная задача – максимально углублять и расширять взаимодействие с союзниками", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина, с точки зрения как действий на военных фронтах, так и другого важнейшего фронта – экономических санкций против страны-агрессора – вынуждена делегировать значительную часть нагрузки союзникам. Однако необходима координация этих действий. Без этого победы не будет, уверен Виктор Савинов.

У Зеленского, поясняет он, есть несколько аналитических групп, которые пытаются выявить наиболее оптимальную стратегию победы. Именно с предложениями оптимизации совместных действий президент и поехал в Европу.

"В некоторых случаях у нас появляются противоречащие друг другу стратегические принципы. А они должны быть едиными. Согласовать эти единые стратегически принципы – главная задача украинского лидера. Чтобы поставки вооружения, материальная поддержка Украины и работа с самым главным, самым действенным инструментом – международными экономическими санкциями против страны-агрессора – были абсолютно согласованы. И все участники "оркестра", который пытается добиться победы в борьбе со страной, несущей угрозу цивилизации, исполняли нужную "партию", а не перекрывали друг друга. К сожалению, в последнее время возникло немало дублирующих, а то и противоречащих действий. Устранить эти, выражаясь английским языком, "траблы", и планирует президент Зеленский. Задача вполне по силам, – уверен Виктор Савинов, – поскольку все и хотят единой координации".

Эксперт акцентирует, что для наших союзников типично мышление результатника, а не процессника.

"Тем важнее согласовать текущие программы, а также разработать стратегические принципы дальнейших действий. Поскольку Россия не собирается останавливаться, демонстрирует свою недоговороспособность, приходится планировать различные виды боевых действий, материально-техническую поддержку Украины, включая единую политику экономических санкций", – констатирует Виктор Савинов.

Подобные визиты усиливают поддержку Украины, актуализируют внимание к войне

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Хоть Украина де-юре не является частью Евросоюза или НАТО, но де-факто мы – часть внутренней европейской политики. Из-за войны украинский вопрос обговаривается на любых европейских форумах, разные европейские партии дискутируют на тему — как лучше помочь нашей стране. Так что мы – на повестке дня и Великобритании, и ЕС. А потому визиты украинских политиков, чиновников, а теперь и президента в Европу — это часть данного процесса. Конечно, очень хорошо, что Зеленский сейчас там. Необходимо постоянно подогревать внимание к Украине. Ведь время от времени среди западных политиков находятся те, кто говорит (по разным причинам) о возможности снижения помощи нашей стране. Чтобы этого не произошло, чтобы был скорее обратный эффект – и нужны визиты типа того, что совершает президент в эти дни".

Эксперт не сомневается, что подобные визиты усиливают поддержку Украины, актуализируют внимание к войне, развязанной Россией против всего демократического мира в нашем лице.

"В Европе всё больше понимают, что война в Украине – это не только об Украине. Что это – вопрос европейской безопасности. Именно потому визит Зеленского в Великобританию, Францию, Брюссель так необходим. Он укрепляет отношения между нашей страной и европейскими партнерами", – поясняет Сергей Таран.

Важным он считает, чтобы во время этого визита звучали не только заверения в продолжении и усилении военной и экономической поддержки Украины, но и – поддержка нашего европейского курса.

"Чтобы ни у кого не было сомнений, что вскоре после завершения боевых действий Украина станет полноправным членом ЕС, – отмечает эксперт. – Очень ожидаем именно таких заявлений от всех европейских лидеров, с которыми будет встречаться Зеленский".

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Источник: https://comments.ua/
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