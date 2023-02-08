Победа над Россией должна быть в этом году: Сунак дал обещание украинцам

Великобритания продолжит поддержку Украины всеми возможными способами до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "BBC".

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Сунак дал обещание, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он не стал отрицать то, что именно Лондон является ключевым европейским союзником Украины в НАТО.

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Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия настроена на то, чтобы помешать сбыть планам Путина по затягивании войны против Украины. Именно поэтому Лондон будет делать все возможное, чтобы помочь Украине одержать победу в войне уже в этом году.

"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", — заявил глава британского правительства.

Напомним, о готовности поддерживать Украину в войне против России также заявил президент США Джо Байден.

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