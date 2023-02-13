В Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности ISW

Кремль продолжает свои усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Танки. Фото из открытых источников

Аналитики напомнили, как российский диктатор Владимир Путин в декабре 2022 года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить ЗРК Patriot.

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"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать Patriot (оборонные системы противовоздушной обороны) для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", — говорится в отчете.

В ISW указали, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России.

Хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

"Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории РФ. И мнение о том, что Украина вторгнется в Россию с помощью немецких Leopard, вызывает смех", — отмечают специалисты.

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