В Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности ISW

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Кравцев Сергей
Кремль продолжает свои усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).
Танки. Фото из открытых источников
Аналитики напомнили, как российский диктатор Владимир Путин в декабре 2022 года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить ЗРК Patriot.
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В ISW указали, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России.
Хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.
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