Как «положить» российскую атомку – могут ли в этом помочь санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделан очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против 200 человек, работающих на российскую "атомку". Он также подчеркнул, что наша страна делает всё, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну, которую та развязала. Какова вероятность, что удастся прижать российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Атомная энергетика. Фото: из открытых источников

Наступление на российскую "атомку" – это скорее политическое, нежели экономическое решение

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

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"К сожалению, мы не можем радикально влиять на российскую атомную энергетику. И санкции с нашей стороны тут довольно условные. До открытой войны мы активно покупали у РФ те же ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент), чтобы работали наши АЭС. Сейчас мы отказались это делать, но такой шаг точно не развалит экономику РФ".

При этом, продолжает эксперт, у нас есть огромная проблема из-за оккупации Запорожской АЭС. Скорее всего, Россия будет пытаться переключить ее на себя. И это большой вызов для нашей энергетической системы, считает Александр Охрименко.

По его словам, санкции тут не помогут – ЗАЭС надо отбивать военным путем.

"Так что наступление на российскую "атомку" – шаг, конечно, правильный. Но это скорее политическое, нежели экономическое решение", – констатирует эксперт.

Атомной энергетике России ничего особо не угрожает

Экономический эксперт Даниил Монин скептически относится к украинским санкциям против российской "атомки".

"Особенно, когда спецы в энергетике мне говорят, что наш "Энергоатом" всё время был практически филиалом "Росатома". И у половины людей там есть российские паспорта. Думаю, надо сначала вычистить коллаборантов из "Энергоатома" – и это бы дало больший эффект", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что РФ сейчас строит АЭС в Турции. Что со страной-агрессором крепко повязана энергетически Венгрия, работа единственной действующей атомной электростанции которой – АЭС "Пакш" – также зависит от россиян.

"Учитывая всё это, предполагаю, что атомной энергетике России ничего особо не угрожает. В случае чего, он будет работать в целом на внутреннем рынке. Это дешевая энергия, которая выгодна местным производителям. Так что санкции со стороны Украины имеют скорее пиар-эффект, нежели реальный", – заключает Даниил Монин.

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