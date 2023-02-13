Как «положить» российскую атомку – могут ли в этом помочь санкции Украины

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделан очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против 200 человек, работающих на российскую "атомку". Он также подчеркнул, что наша страна делает всё, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну, которую та развязала. Какова вероятность, что удастся прижать российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Атомная энергетика. Фото: из открытых источников
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:
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При этом, продолжает эксперт, у нас есть огромная проблема из-за оккупации Запорожской АЭС. Скорее всего, Россия будет пытаться переключить ее на себя. И это большой вызов для нашей энергетической системы, считает Александр Охрименко.
По его словам, санкции тут не помогут – ЗАЭС надо отбивать военным путем.
Экономический эксперт Даниил Монин скептически относится к украинским санкциям против российской "атомки".
Он также напоминает, что РФ сейчас строит АЭС в Турции. Что со страной-агрессором крепко повязана энергетически Венгрия, работа единственной действующей атомной электростанции которой – АЭС "Пакш" – также зависит от россиян.
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