Мороз не щадит оккупантов – больницы Горловки переполнены: какая причина

В российской захватнической армии обеспечение солдат зимним снаряжением находится на крайне низком уровне. Как передает издание "Комментарии", об этом в обновленной сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Российские войска. Фото: Getty Images

Отмечается, что с января 2023 значительно возросло количество военнослужащих РФ с признаками обморожения конечностей.

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"В медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество россиян с таким диагнозом составляет до 30 процентов от всех раненых", — указали в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, несмотря на растущие потери в российской армии Кремль продолжает требовать от российского командования выполнения поставленной цели — оккупации всего Донбасса до 1 марта 2023 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор должна запомнить годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Именно поэтому Украина в тесном сотрудничестве с западными партнерами готовит новый масштабный пакет санкций, а также другие мероприятия, которые станут очень болезненными для путинского режима.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

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