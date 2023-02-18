Крах России в 2023-м году: какая вероятность – от чего это зависит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы должны обеспечить крах России уже в этом году. И это, по его словам, возможно, если Украина получит всё запрашиваемое оружие. Тем временем Кремль провел перестановки в военном командовании, продолжает массированные атаки на Донбассе, но вряд ли способен на большое наступление как было в феврале 2022-го, считает ряд экспертов, в том числе, министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Какова вероятность краха российского режима и его агрессии в этом году? Какой именно крах был бы наиболее приемлем для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилась к экспертам.

Развал России. Фото: из открытых источников

Нам и цивилизованному миру выгоден распад России на несколько частей

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

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"Что касается наступления России в этом году. Оно не может быть даже близко таким, как было в феврале 2022-го. Самые высококвалифицированные военные практически во всех подразделениях армии агрессора – уничтожены. В любой дивизии, бригаде любого округа выбито огромное количество офицерского состава. Та же история с летчиками, немного не так с моряками (у нас практически не было морских сражений), хоть морпехов противника мы серьезно проредили, в том числе, недавно под Угледаром".

При этом, несмотря на то, что на некое большое наступление Кремль сейчас не способен, он может гнать вперед огромное количество человек, не считаясь с потерями, акцентирует эксперт.

"Чтобы россияне не продвигались вглубь Украины, в день нам надо выбивать от 2 до 5 тысяч оккупантов, а не около тысячи, как сейчас. Захватчики физически давят нас, массой. Военной техники у них стало значительно меньше, самолетов тоже, не говоря уж о профессиональных кадрах. Но тупо массы – сколько угодно. И давить нас будут именно ей. Соответственно, нам надо максимально уничтожать живую силу противника", – поясняет Денис Богуш.

Крах России, по его словам, может быть разным. К примеру, РФ остановила наступление, произошли кадровые перемены в Кремле. Это один вид ее краха. Другой вид краха – она распалась на десять частей, у трех из которых оказалось ядерное оружие. Или, к примеру, РФ отодвинулась к границам 1991 года и подписала капитуляцию. Еще один вид краха – Россию захлестнула революция с непредсказуемыми последствиями.

"Запас прочности в РФ достаточно высокий. Населения много, оно терпеливо и легко управляемо, готово жить в бедности, лишь бы верить в свое величие. Потому краха как такового в этом году, скорее всего, не будет, – считает эксперт. – Нам и цивилизованному миру выгоден такой крах России, чтобы она перестала представлять угрозу. В идеале – распад ее на несколько частей, в одной из которых сконцентрировано ядерное оружие, которое будет денуклеаризировано с участием ведущих ядерных держав мира. Плюс – подписание капитуляции, трибунал над военными преступниками, выплата репараций Украине".

Денис Богуш не сомневается – если РФ продолжит существовать в нынешней форме, если там не поменяется идеология, если она не понесет мощного военного, политического, экономического, дипломатического поражения, это государство-террорист будет постоянно представлять угрозу всем соседям и всему миру.

Россия будет на развилке – быстрый крах или долгий упадок

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что крах российского режима вполне возможен в силу российских военных поражений и экономического кризиса.

"Против этих мощных факторов работает безропотность и непривычность к самостоятельным действиям российского населения, его задавленность, а также многочисленность силового репрессивного аппарата", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что в силу действия всех этих векторов и их результатов, Россия будет на развилке – быстрый крах или долгий упадок.

Есть уже определенный консенсус наших западных союзников, они считают, что военный потенциал России должен быть сокрушен

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, по тем меседжам, которые были сформулированы на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе в выступлении президента Украины Владимира Зеленского, мы видим четкий посыл – противостояние Украины и России является аналогом противостояния Давида и Голиафа. И Голиаф должен быть повержен.

Они считают, что военный потенциал России должен быть сокрушен. При этом, – продолжает эксперт, – пока нет консенсуса на Западе в отношении того, насколько должна быть ослаблена РФ как государство. Но, уверены лидеры демократического мира, в военном плане Россия как угроза должна прекратить свое существование. То есть, она должна утратить способность для ведения агрессивной войны". "По этому поводу есть уже определенный консенсус наших западных союзников

Это важный консенсус, который проявляется, в том числе, в пакетах военной и финансовой помощи, оказываемой Украине, подчеркивает Алексей Кущ.

"Российская пропаганда пытается использовать ситуацию в своих целей, показывая, будто против РФ ополчился весь мир. Но, на самом деле, на Западе действуют достаточно осторожно, – считает эксперт. – Оттуда не идут меседжи в стиле того, что Россия в целом должна быть уничтожена. Но четко дают понять, что военный потенциал агрессора (и Галиаф именно такой образ) следует максимально ослабить. И новая субъектность Украины проявляется в том, что она является основным инструментом по демилитаризации РФ".

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