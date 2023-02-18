Итоги первого дня Мюнхенской конференции: есть ли надежда, что поражение России стало ближе

Прошел первый день Мюнхенской конференции по безопасности. Состоялось виртуальное выступление президента Украины Владимира Зеленского, очно высказывались многие мировые лидеры, включая французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца. Какие выводы можно сделать из прозвучавших заявлений и высказанных намерений? Есть ли надежда на ускорение поражения России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: DW

Стратегия победы над Россией состоит из трех глобальных блоков

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказывает:

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"Меня десятки раз в день спрашивают, когда может закончиться война. Ответ на этот вопрос коллегам со всего мира мне проще дать после начала Мюнхенской конференции. Она на сегодняшний день структурировала стратегию победы над Россией, состоящую из трех глобальных блоков".

Первый – поддержка украинской экономики, прежде всего, живыми деньгами. Без подобных вливаний она не дееспособна.

Второй – поставки Украине военной техники и боеприпасов.

"Сейчас Россия способна проводить наступательные действия (я бы даже не сказал операции) на уровне звена дивизия-корпус. Однако это не говорит, что агрессор не сможет впоследствии провести операцию армейского уровня. Украине нужно соответствующее количество вооружений", – поясняет эксперт.

По его словам, проще всего это объяснить на танках. Современная танковая дивизия – это более 150 танков (желательно однотипных). Чтобы проводить операции уровня дивизионного-корпусного звена, нам надо несколько таких дивизий, отмечает Виктор Савинов. А чтобы проводить наступательные операции армейского уровня, их должно быть, как минимум, шесть-семь.

"Именно это подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский, уточняя, что современная война имеет предпосылки к маневренным фазам. Когда современные военные подразделения должны действовать не на узких участках (как под Бахмутом), а на широком фронте. Лишь так можно прорвать фронт и обеспечить победу над противником на поле боя, – акцентирует эксперт. – Но одними танками войну выиграть невозможно. Соответственно, остальные виды вооружений и боеприпасов к ним должны поставляться в необходимых объемах и пропорциях. Та же танковая дивизия имеет, как минимум, артполк из самоходок. На 160 танков их должно быть 70. Плюс – необходим мотострелковый полк, а мотострелки должны сидеть в БМП, которые также нужны".

Третьим и важнейшим пунктом стратегии победы над Россией являются, по словам Виктора Савинова, экономические санкции.

"Уже сегодня российская экономика, которая еще в прошлом году зарабатывала на войне, несет убытки порядка 2 млрд долларов в сутки. Этот эффект проявился в первых числах февраля. Для рядового человека указанная сумма – огромные деньги. А что означают подобные потери для российского государства? За первую неделю февраля оно потеряло 12 млрд долларов (2% золотовалютного резерва) в результате сокращения и изменения структуры своего экспорта", – отмечает эксперт.

Если РФ будет вычерпывать свои ЗВР с такой скоростью, продолжает Виктор Савинов, то они закончатся примерно через год. Но, скорее всего, быстрее. Потому что будет срабатывать мультипликатор – затраты на войну станут увеличиваться ежедневно.

"Структура санкций – один из ключевых моментов победы, – уверен эксперт. – С интересным предложением выступил на Мюнхенской конференции экс-президент Украины Петр Порошенко. Он предложил перекрыть Суэцкий канал. Основные экспортные поставки российских энергоносителей сейчас идут в азиатские страны морским путем. И при перекрытии Суэцкого канала российским танкерам (а РФ купила за последнее время танкеры общим водоизмещением 15 млн тонн), почти весь этот танкерный флот (за исключением тех, что плавают с Дальнего Востока по Северному морскому пути, но это незначительная часть) придется гонять вокруг Африки. Что значительно увеличит затраты РФ".

По первому пункту особых проблем не возникает, отмечает Виктор Савинов. Украинскую экономику страны-союзники поддерживают. По второму (вооружение и боеприпасы) проблема в том, что количество технических средств, средств поражения и боеприпасов, которые имеют наши партнеры, не столь глобально, как многие считают. По третьему пункту (санкции) российская экономика испытывает мощное давление и ускоренными темпами сдает свои позиции, констатирует политический аналитик.

Зеленский напомнил Европе, что, по сути, Россия напала не на Украину, а на Европу, на мировой порядок

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов акцентирует, что РФ стремительно прошла путь от триумфа до полного позора.

"Если в 2007-м выступление Путина на Мюнхенской конференции было ключевым, ему смотрели в рот, он был главным ньюсмейкером, основным лицом того мероприятия, то сейчас представителей РФ даже не пригласили на эту встречу глобального уровня. Присутствовали лишь оппозиционеры, вынужденно выехавшие за границу. Отсюда один из главных выводов — произошла изоляция России, ее руководство стало нерукопожатым", – поясняет эксперт.

По его мнению, судя по прозвучавшим заявлениям, Мюнхен стал таким себе вторым "Рамштайном" в смысле консолидации мировых лидеров в ракурсе поддержки Украины. Речь о том, поясняет Николай Спиридонов, каким оружием нас поддержать, как еще помочь. Нет никакой толерантности к агрессору, попыток склонить к переговорам. Есть четкое понимание проблем и поиск ресурсов для их решения.

Третий важный момент – выступление президента Украины, считает эксперт.

"Второй год подряд Владимир Зеленский выступает главным лицом конференции, самой интересной и яркой фигурой. Украинский лидер нашел отличные, всем понятные, аналогии российско-украинского противостояния – мы тут выступаем как Давид, а страна-агрессор как Голиаф. И Голиаф будет повержен. К тому же, – продолжает Николай Спиридонов, – Зеленский напомнил, прежде всего, Европе, что, по сути, Россия напала не на Украину, а на Европу, на мировой порядок. И что, если это варварское нападение окажется успешным, угроза появится для всей Европы, всего мира. Потому должна быть консолидация всех усилий для защиты демократических ценностей, миропорядка в целом".

Это выступление, предполагает эксперт, будет иметь максимально позитивный эффект – мы получим всё необходимое (включая оружие и боеприпасы) для скорейшей деоккупации своих территорий.

"Надежда на то, что победа над Россией стала ближе, укрепилась после того, что было сказано в Мюнхене. О конкретных датах говорить не приходится, но нельзя исключать, что уже в этом году мы увидим формализацию поражения РФ", – констатирует Николай Спиридонов.

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