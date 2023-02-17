Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Ключевое обращение

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Slava Kot
Президент Украины из-за связи выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и отметил необходимость предоставить Украине больше оружия, а также не сомневаться в победе над Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время выступления Владимир Зеленский сравнил войну Украины против российской агрессии с стычкой Давида и Голиафа, добавляя, что Киев пока "нет пращи Давида от Израиля". Вероятно, такими словами президент Украины намекнул на недавний визит в Киев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.
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Президент Украины подчеркнул необходимость повысить скорость поставки военной техники от союзников, вспоминая тревожную ситуацию в Молдове и сотрудничество РФ с Ираном.
Зеленский подтвердил, что Украина постарается стать членом Европейского Союза и НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли быть приняты важные решения для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин ведь 16 лет назад на этой же конференции объявил о том, что Россия не собирается мириться с мировым порядком.
Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который сообщил об оружии, которое наиболее необходимо сейчас для Украины.
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