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Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Ключевое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал больше поддерживать Украину и быстрее отправлять военную технику для борьбы с Россией

сегодня, 15:46
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины из-за связи выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и отметил необходимость предоставить Украине больше оружия, а также не сомневаться в победе над Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции. Ключевое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время выступления Владимир Зеленский сравнил войну Украины против российской агрессии с стычкой Давида и Голиафа, добавляя, что Киев пока "нет пращи Давида от Израиля". Вероятно, такими словами президент Украины намекнул на недавний визит в Киев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.


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"Голиаф уже начал терять позиции и однозначно упадет уже в этом году", — говорит Зеленский.

Президент Украины подчеркнул необходимость повысить скорость поставки военной техники от союзников, вспоминая тревожную ситуацию в Молдове и сотрудничество РФ с Ираном.

"Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация – Россия уже убедила иранский режим. И результат этого – не только иранские дроны в нашем небе, но и что-то , чем Кремль за это заплатил", – говорит Зеленский.

Зеленский подтвердил, что Украина постарается стать членом Европейского Союза и НАТО.

"Альтернативы Украины в ЕС нет. Альтернативы Украине в НАТО нет. Альтернативы нашему единству нет", – сказал президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли быть приняты важные решения для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин ведь 16 лет назад на этой же конференции объявил о том, что Россия не собирается мириться с мировым порядком.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который сообщил об оружии, которое наиболее необходимо сейчас для Украины.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/poki-mi-dumaemo-k-posiliti-oboronu-kreml-1676639544.html
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