Россию ждут новые ограничения: о чем говорит тактика США и ЕС – каких санкций еще недостаточно

США и ЕС к годовщине полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, готовят новые санкционные пакеты. К сожалению, они, похоже, не будут включать в себя санкции против ядерного сектора агрессора, чего добивается Украина. Каковы перспективы санкционных ударов по агрессору? С чем их важно совмещать? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Будут новые и новые пакеты ограничений для РФ, новые и новые поставки вооружений и боеприпасов в Украину

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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"Поскольку российско-украинская война (которая идет с 2014 года, а в стадии широкомасштабного вторжения РФ в Украину началась 24 февраля 2022-го) активно привлекает внимание всего мира, неудивительно, что США и ЕС готовятся ввести новые пакеты санкций. Но, кроме того, и США, и ЕС, и та же Великобритания предоставляют нам военную поддержку. Важность которой трудно переоценить. То есть, Западный мир в достаточной мере мобилизовался для противостояния РФ".

Понятно, продолжает эксперт, что российскую пропаганду это не особо радует. И она пытается продвинуть тезис о том, что Запад воюет с Россией в Украине. Хоть на самом деле, конечно, с войсками агрессора воюют наши Силы обороны.

"Нет ничего удивительного в том, что санкциями Запад пытается подтолкнуть Путина к прекращению войны, – считает Евгений Магда. – Это наиболее адекватный, с точки зрения Запада, инструмент влияния на российского президента. Думаю, так будет продолжаться и далее. Как будет продолжаться и военная поддержка Украины. Это идеальное сочетание. А потому – будут новые и новые пакеты ограничений для РФ, новые и новые поставки вооружений и боеприпасов в Украину – ради давления на РФ с целью прекращения войны".

Санкции должны почувствовать все иностранные компании, которые помогают РФ их обходить, продолжая с ней торговать

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поясняет:

"Думаю, что мировое сообщество не очень хочет накладывать на РФ санкции в разрезе ядерного сектора. В случае аварии на какой-либо АЭС, это может ударить по всем. И очевидно, что Россия шантажирует этим весь мир".

По мнению эксперта, наиболее эффективными санкциями против РФ являются пушки, ракеты дальнего действия и авиация.

"Армия орков должна быть загнана как можно дальше под землю, украинское небо – надежно закрыто, самые дальние склады агрессора – уничтожены. Именно это – самые эффективные "санкции" против обезумевшей империи", – считает Сергей Войченко.

Если же говорить именно об экономических ограничениях, их, по мнению эксперта, следует вводить не только против как можно большего числа российских компаний, но и против тех иностранных, которые помогают РФ обходить санкции, продолжают с ней торговать.

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