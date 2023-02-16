Стало известно, что готовят США и ЕС к годовщине войны для России

К годовщине российского вторжения на территорию Украины – 24 февраля – США готовят новый крупный пакет санкций против России. Несколько раньше очередной пакет санкций примут и в ЕС, пишут "Комментарии".



Ряд очередных санкционных ограничений ждут РФ уже в ближайшие дни

"Где-то до 24 февраля вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по "Группе семи". Этот пакет углубит и расширит санкции в определенных уже привлеченных категориях. В частности, санкции будут касаться ограничения потока технологий в российскую оборонную промышленность, хайтек оборудования и т.д. Санкции будут и против отдельных персон, которые помогают вести эту войну и поддерживают ее", – заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время телефонного брифинга для журналистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По ее словам, новые ограничения также будут направлены против обхода действующих санкций. Они будут касаться и банковского сектора, а еще – контроль за экспортом.

"Мы видим, что россияне становятся достаточно умными, импортируя персональные компьютеры и холодильники из третьих стран, а иногда и из наших стран, и затем из этого оборудования они вынимают чипы (полупроводники) и используют их для своей военной машины. Мы ударим по этим уклоням как в наших странах, так и в третьих странах. Мы также расширяем санкции против банковского сектора, усилим экспортный контроль для предотвращения незаконной торговли", – отметила заместитель госсекретаря США .

Нуланд обещает, что будущие санкции будут направлены против стран, помогающих Москве избегать санкций.

"Мы ударим по секторам и странам, которые помогают России избегать санкций. Мы откровенно говорим о нашей обеспокоенности Ираном, Северной Кореей, Китаем, но также и другими странами... И следующий пакет санкций от нас и партнеров по "Группе семи" будет очень и очень сконцентрирован на этом", – добавила она.

Параллельно Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций уже на следующей неделе – в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, налагающие визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц, но ни один из них не включает ядерный сектор.

"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", — сказал один из дипломатов страны ЕС, выступающей за санкции.

Как писали "Комментарии", неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовала тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.