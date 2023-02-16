Стало известно, что готовят США и ЕС к годовщине войны для России

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Моесеенко Валентина
К годовщине российского вторжения на территорию Украины – 24 февраля – США готовят новый крупный пакет санкций против России. Несколько раньше очередной пакет санкций примут и в ЕС, пишут "Комментарии".
Ряд очередных санкционных ограничений ждут РФ уже в ближайшие дни
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По ее словам, новые ограничения также будут направлены против обхода действующих санкций. Они будут касаться и банковского сектора, а еще – контроль за экспортом.
Нуланд обещает, что будущие санкции будут направлены против стран, помогающих Москве избегать санкций.
Параллельно Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций уже на следующей неделе – в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, налагающие визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц, но ни один из них не включает ядерный сектор.
"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", — сказал один из дипломатов страны ЕС, выступающей за санкции.
Как писали "Комментарии", неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовала тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.
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