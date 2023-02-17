В Германии проходит Мюнхенская конференция, где встретились мировые лидеры, чтобы обсудить вопросы безопасности в мире. В ходе своего выступления президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня нет времени для диалога с Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Francetvinfo.



Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции считает, что война затрагивает не только Украину, а весь мир.

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"Эта война — это не просто война европейских мужчин и женщин. Она затрагивает всю планету. Это агрессия, лишенная любого оправдания", — говорит Макрон.

Эммануэль Макрон осуждает действия России и считает, что пока нет времени для диалога с Путиным.

"Сегодня не время для диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну, выбрала усилить войну и дойти до военных преступлений. Россия не может и не должна выиграть эту войну, а российская агрессия должна потерпеть поражение", — утверждает Макрон.

Французский президент уверяет, что нужно оказать большую поддержку Украине

"Я убежден, что мы должны активизировать нашу поддержку и наши усилия для Украины", – говорит президент Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, во время которой призвал Запад ускорить предоставление военной помощи для Украины. Также президент Зеленский заверил, что Украина будет двигаться в Европейский Союз и НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли быть приняты важные решения для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.