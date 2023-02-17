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Slava Kot
В Германии проходит Мюнхенская конференция, где встретились мировые лидеры, чтобы обсудить вопросы безопасности в мире. В ходе своего выступления президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня нет времени для диалога с Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Francetvinfo.
Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции считает, что война затрагивает не только Украину, а весь мир.
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Эммануэль Макрон осуждает действия России и считает, что пока нет времени для диалога с Путиным.
Французский президент уверяет, что нужно оказать большую поддержку Украине
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, во время которой призвал Запад ускорить предоставление военной помощи для Украины. Также президент Зеленский заверил, что Украина будет двигаться в Европейский Союз и НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли быть приняты важные решения для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.
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