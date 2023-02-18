Кремль провел перестановки в военном командовании РФ: в ISW объяснили, чем это вызвано

Кадровые перестановки в командовании военных округов России направлены на то, чтобы сгладить предыдущие провалы в Украине, а также уменьшить напряженность между Минобороны РФ и основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, Минобороны России подтвердило, что назначило командующим Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и что ранее оно назначило командующим Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-лейтенант Рустам Мурадов в качестве командующего Восточным военным округом (ВВО).

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По мнению аналитиков, формализация командующих военными округами, вероятно, является частью усилий, направленных на то, чтобы дистанцировать российские вооруженные силы от прошлых неудач и подготовить их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

Кроме того, перестановки также сопровождает вероятную попытку Минобороны более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", — говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль назначил на эти должности фигур относительно нейтральных в борьбе между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны, чтобы успокоить обе стороны, а также, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения" за любые будущие неудачи в Украине, чтобы защитить недавно назначенного командующего театром военных действий Валерия Герасимова, от потенциальной критики.

В то же время, аналитики считают, что Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента.

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", — отмечают аналитики.

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