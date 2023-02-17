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В МИД Украины назвали главную цель по удержанию ВСУ Бахмута

Дмитрий Кулеба заявил, что, если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Многие не понимают, почему украинская армия тратит такие титанические усилия по удержанию контроля на Бахмутом Донецкой области. Это происходит из-за того, что ВСУ пытаются не допустить, чтобы очередные города в Донецкой области превратились в то, что сегодня представляет собой Бахмут – руины и катастрофические разрушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова главы МИД Украины в интервью "WAZ".

В МИД Украины назвали главную цель по удержанию ВСУ Бахмута

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Тот, кто жалуется, что защита заявляет слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другим городом станет новый Бахмут. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли", — заявил Дмитрий Кулеба.


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Министр выразил уверенность в том, что украинские силы удержат Бахмут.

Также, по словам украинского дипломата, новое наступление РФ уже началось, и оккупанты планируют усилить интенсивность боев к весне.

"Но их (Ред. – россиян) план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут", — высказал уверенность Дмитрий Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. Он также отметил, что не намерен извиняться за сбитый китайский аэростат, однако не желает с Китайской Народной Республикой (КНР) второй "Холодной войны" и намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой КНР – Си Цзиньпином. В свою очередь, китайский лидер намерен выступить с речью в годовщину вторжения РФ в Украину. О чем говорят подобные заявления и намерения? Каковы перспективы развития американо-китайских отношений, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.waz.de/politik/ukraine-aussenminister-kampfjets-id237661447.html
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