Действительно ли Россия перебрасывает авиацию к границам с Украиной – есть ли угроза

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Кравцев Сергей
В последнее время все больше разговоров о том, что Россия стягивает к границам Украины не только живую силу и военную технику, но и боевую авиацию. Такую информацию обнародовало рейтинговое издание "FT". Действительно ли стоит переживать из-за скопления авиация у украинских границ с разных направлений? Может ли РФ массированно применить авиацию во время нового массированного наступления? "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов на этот счет.
Самолет. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Жирохов, ссылаясь на свои осведомлённые источники в военных кругах, отметил, что информация о массированном перебазировании российской тактической авиации вблизи границы не соответствует действительности. Большинство российских аэродромов, которые расположены в приграничных с Украиной областях находятся под постоянным мониторингом и за последнее время не зафиксированного ничего необычного. Свое мнение Михаил Жирохов озвучил в интервью "Обозревателю".
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Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов сомневается в том, что Москва может накапливать вблизи украинской границы большое количество самолетов и вертолетов.
На своем YouTube-канале Жданов прокомментировал данные о том, что РФ стянула к границам Украины 300 самолетов и 400 вертолетов. По его словам, в начале вторжения в ВС РФ числилось примерно 500 самолетов, из которых только 330 были в боевом состоянии.
По его мнению, у россиян есть еще одна проблема – отсутствие пилотов- ассов. Последние профессионалы у россиян закончились еще летом. Тогда ВСУ активно начали сбивать российские самолеты, немало пилотов попало в плен, и они были не молодого возраста.
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