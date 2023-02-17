Действительно ли Россия перебрасывает авиацию к границам с Украиной – есть ли угроза

В последнее время все больше разговоров о том, что Россия стягивает к границам Украины не только живую силу и военную технику, но и боевую авиацию. Такую информацию обнародовало рейтинговое издание "FT". Действительно ли стоит переживать из-за скопления авиация у украинских границ с разных направлений? Может ли РФ массированно применить авиацию во время нового массированного наступления? "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов на этот счет.

Самолет. Фото: из открытых источников

Нет подтверждения, что Россия массово стянула авиацию к границам

Военный эксперт Михаил Жирохов, ссылаясь на свои осведомлённые источники в военных кругах, отметил, что информация о массированном перебазировании российской тактической авиации вблизи границы не соответствует действительности. Большинство российских аэродромов, которые расположены в приграничных с Украиной областях находятся под постоянным мониторингом и за последнее время не зафиксированного ничего необычного. Свое мнение Михаил Жирохов озвучил в интервью "Обозревателю".

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"Я не могу подтвердить эту информацию, но, возможно, The Financial Times основывается на собственных источниках", — уточнил Жирохов.

В первые месяцы войны, когда Россия имела тотальное превосходство в воздухе, они показали, что они не умеют массировано применять авиацию

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов сомневается в том, что Москва может накапливать вблизи украинской границы большое количество самолетов и вертолетов.

На своем YouTube-канале Жданов прокомментировал данные о том, что РФ стянула к границам Украины 300 самолетов и 400 вертолетов. По его словам, в начале вторжения в ВС РФ числилось примерно 500 самолетов, из которых только 330 были в боевом состоянии.

"Если мы посмотрим список потерь, то на сегодняшний день мы уничтожили большую половину. Откуда еще 300 машин взялось? То же самое по вертолетам — откуда еще 400, если оставшиеся в живых "К-52" вообще исчисляются десятками?", – отметил эксперт.

По его мнению, у россиян есть еще одна проблема – отсутствие пилотов- ассов. Последние профессионалы у россиян закончились еще летом. Тогда ВСУ активно начали сбивать российские самолеты, немало пилотов попало в плен, и они были не молодого возраста.

"Все эти совокупные факторы вызывают ряд вопросов и сомнение в том, что Россия может массированно применить авиацию", – подытожил Олег Жданов.

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