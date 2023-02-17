Что происходит между США и Китаем – как это отобразится на войне в Украине

Ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время пресс-конференции. Он также отметил, что не намерен извиняться за сбитый китайский аэростат, однако не желает с Китайской Народной Республикой (КНР) второй "Холодной войны" и намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой КНР – Си Цзиньпином. В свою очередь, китайский лидер намерен выступить с речью в годовщину вторжения РФ в Украину. О чем говорят подобные заявления и намерения? Каковы перспективы развития американо-китайских отношений, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги США и Китая. Фото: из открытых источников

Китай активизировался в ракурсе российско-украинской войны

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

госсекретаря США Блинкена в Пекин. Однако в рамках стартовавшей сегодня Мюнхенской конференции по безопасности главы внешнеполитических ведомств Штатов и Китая могут встретиться. Плюс – сам Байден анонсировал, что хочет поговорить с Си Цзиньпином. То есть, аэростаты стали в какой-то мере триггером, возбудителем, который позволит более активно коммуницировать Вашингтону и Пекину". "Реакция Байдена и в целом Штатов на китайский аэростат, с одной стороны, отменила прежние дипломатические наработки. Был, к примеру, сорван запланированный на начало февраля визит

При этом, продолжает эксперт, ЧП с аэростатами привело к серьезной внутриамериканской дискуссии. Республиканцы "покусывают" правящих демократов, те отвечают. Действительно ли это были разведчики или просто собирали данные о погоде? Случаен ли "залет" в США?

"По некоторым данным, такие шары летали там и раньше. И в этом ракурсе интересно не столько то, ЧТО сделал Китай (если сделал), а то, КАК отреагировали Штаты. И какой будет дальнейшая коммуникация между этими странами по многим спорным вопросам. Начиная от вопроса Тайваня и заканчивая войной в Украине, – отмечает Александра Ковальчук. – Примечательно, что Китай активизировался в ракурсе российско-украинской войны. Анонсировано выступление Си Цзиньпиня по этому вопросу. После Мюнхенской конференции возможен визит министра иностранных дел КНР во Францию. Возможна также поездка китайского лидера в Москву. Похоже, началась фаза серьезных политических переговоров. И аэростаты тут не первопричина, а скорее – предлог для активизации переговоров по всем направлениям. Смогут ли они снять конфронтацию или, напротив, спровоцируют еще большую волну недоразумений, расхождений – вопрос пока открытый".

В этой странной истории с воздушными шарами не видно какого-то стратегического противостояния между США и Китаем

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что США считают КНР своим главным геополитическим конкурентом.

"Китай имеет самодостаточную экономику, мощные человеческие ресурсы. Более того — пытается развивать собственные технологии, проводить собственную геополитику, охватывая всё больше стран. Безусловно, между Штатами и Китаем было, есть и будет противостояние. Но его ни коим образом не следует сравнивать с противостоянием между США и РФ", – считает эксперт.

По его словам, Россия для Штатов (да и для всего цивилизованного мира) – главный нарушитель международного спокойствия. Причем, нарушитель несамодостаточный, со слабой экономикой, очень зависящий от импорта зарубежных технологий и от экспорта собственных энергоносителей.

"Понятно, что, находясь в конкурентных отношениях, КНР и США периодически выдвигают претензии друг к другу. Как в этой странной истории с воздушными шарами. Но я не вижу тут какого-то стратегического противостояния или серьезной опасности. Главную опасность сейчас для всего мира представляет Россия, которая ставит вопрос о перераспределении сфер влияния, границ, в том числе насильственным путем. Даже со стороны куда более тяжеловесного Китая такого нет. Тот же Тайвань – совсем иная история, чем российская агрессия против Украины. Надо понимать, что Тайвань не имеет всеобщего международного признания. Большинство стран придерживается политики "единого Китая". И даже намеки на то, что КНР может решить "вопрос Тайваня" военным путем нельзя сравнивать с реваншистскими настроениями РФ, которая ставить целью оккупацию соседних стран, – подчеркивает Сергей Таран. – Резюмируя: конкуренция между КНР и США является вызовом для мировой политики, но это не та опасность существования человечеству и международной системы безопасности как в случае с РФ. Думаю, это понимает и сам Китай, который, возможно, станет более активен в поиске путей завершения российско-украинской войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — удары по российским объектам в Крыму: почему США дают зеленый свет – к чему принуждают РФ.



