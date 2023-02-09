Зачем Китай пошел на провокацию с аэростатом в небе над США – есть ли риск усиления конфронтации

Белый дом заявил, что Китайская Народная Республика (КНР) управляет глобальным флотом шпионских аэростатов, подобных тому, который был сбит на прошлой неделе после пересечения Соединенных Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна поделились информацией о китайском воздушном шаре-шпионе с десятками других государств. О чем говорит происходящее? Есть ли риск усиления конфронтации между США и КНР? Зачем Китаю так рисковать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Пекин внимательно наблюдает за войной в Украине, смотрит, не сдаст ли Запад назад

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что мы видим ответ Китая на визит, совершенный в августе прошлого года тогдашним спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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"Пекин жестко отреагировал на этот шаг, были многочисленные резкие заявления, военные учения. Но кому-то этого могло показаться мало. КНР редко делает что-то быстро, предпочитая изощренно, медленно, но верно подносить свою месть. Вот как сейчас с этими аэростатами, показывая некую уязвимость американцев", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, в Китае понимают, что не могут соревноваться с США в прямом столкновении (что возможно, рвани сейчас КНР "присоединять" Тайвань). В отличие от русских, отмечает Алексей Голобуцкий, китайцы прекрасно просчитывают риски, в том числе – моментальной эскалации.

"К тому же, Китай сейчас находится не в лучшей экономической ситуации из-за ковида и карантинных ограничений. Замедление экономики и так заметное, а новые риски (тот же военный конфликт) могут ее попросту обрушить. Но и не ответить Пекин не может, потому что потеряет авторитет, – считает эксперт. – Те же государства второго плана (в Африке, Азии, Латинской Америке) внимательно наблюдают не столько за противостоянием Украины и России, сколько за противостоянием США и КНР. Это две крупнейшие экономики мира".

По мнению Алексея Голобуцкого, сложно сказать, как ситуация может развиваться дальше. В Пентагоне, напоминает он, не исключают военной конфронтации в конце 20-х годов. И она, считает эксперт, возможна, даже раньше, если в КНР произойдет катастрофический обвал экономики (спровоцированный, к примеру, банкротством строительного бизнеса). Как часто было в истории – авторитарные режим стремятся перекрыть внутренние проблемы тем, что создают некое внешнее напряжение.

"В последнее время Китай сильно экономически затормозил. В 2020-21 гг были разговоры, что он вот-вот обгонит и перегонит Америку по ряду позиций, то сейчас такого нет. И ввязываться в военный конфликт для КНР в такой ситуации – самоубийственно. Плюс – Пекин внимательно наблюдает за войной в Украине. Если Запад сдаст назад, то для КНР это будет сигнал, что внешняя экспансия в современном мире возможна без катастрофических последствий для агрессора. В том числе поэтому, надеемся, Запад назад не сдаст, продолжив поддерживать нас до победы над Россией, а также восстанавливаться – после. При этом надо понимать, что, если в США на выборах 2024 года опять победит Трамп – это будет конфронтация на всех фронтах. Включая американо-китайский. Но сейчас ни Штаты, ни Китай не готовы ввязываться в открытое противостояние", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

Аэростаты КНР в небе над США – это символический шаг

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Зачем КНР нужно было запускать аэростаты, в том числе настолько явно, хоть и уверяя, что те случайно попали на территорию США? Думаю, тут есть символическое значение. Достаточно вспомнить прошлогодние демонстративные поездки американских политиков на Тайвань, несмотря на протесты Китая. И сейчас, этими аэростатами, КНР пытается показать, что если американцы готовы посещать Тайвань, несмотря на протесты Пекина, то и у КНР есть свои возможности пересечь американские границы. Думаю, прежде всего, это именно символический момент".

По словам эксперта, технология запуска таких шаров не новая, ей десятки лет. Глобально тут нет ничего прорывного. Но шумиху создает, эффект дает.

"Если говорить о собственно аэростатах, которые запустил Китай, пусть даже те размером с три пассажирских автобуса и имеют определенные технологии, они не обладают высоким уровнем развед-техники. У КНР есть спутники-шпионы, другие более эффективные и не столь наглядные способы узнать о военной и другой инфраструктуре США. Потому это, прежде всего, символический ответ, – уверен Алексей Якубин. – Мол, вот – есть у нас еще и такая возможность. Вторая причина – прощупать, что там с американской системой ПВО, какова будет реакция руководства Штатов".

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