Удастся ли США и Китаю мирно решить тайваньский вопрос: как произошедшее отобразиться на Украине

Во вторник вечером, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Ее не остановили многочисленные угрозы со стороны Китая. Как оцениваете действия США и КНР? Какие есть варианты развития событий? Почему это важно и для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нэнси Пелоси. Фото: из открытых источников

В конце концов, мирный вариант развития событий возобладает

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что интересы США и КНР вполне понятны.

"Китай считает Тайвань своей территорией, а потому визиты туда своего визави – США – воспринимают как однозначно враждебные. Штатам, со своей стороны, нужно поддерживать роль супердержавы, а также защищать демократические ценности, – поясняет эксперт. – Собственно, Пелоси всегда была известна своими антипекинскими заявлениями. А лидер Китая Си Цзиньпин сегодня выходит на прямую очередного переизбрания. На фоне падение прироста ВВП, что этому очевидно не на пользу. Плюс – всеобщая напряженность в мире, связанная с войной России против Украины и ее последствиями".

Всё это, продолжает эксперт, должно было бы говорить о том, что возможен военный вариант развития событий. Однако, акцентирует он, мы имеем дело со странами, которые, в отличие от РФ, осознают последствия такой войны.

"Поэтому я думаю, что, в конце концов, мирный вариант развития событий возобладает. Но этому – мирному – варианту может предшествовать и бряцание оружием, и дипломатические конфликты. А это опасно для Украины в том плане, что мы просто сойдем с повестки дня у нашего главного партнера – США. Что может иметь последствия как сокращения финансовой и военной помощи, так и ослабления экономического и дипломатического давления на Москву со стороны Вашингтона", – резюмирует Богдан Петренко.

Есть вероятность, что визит Пелоси развяжет официальному Пекину руки по отношению к Тайваню

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко призывает разделять произошедшее с визитом Пелоси на Тайвань на два уровня: официальный и неофициальный.

"На официальном уровне американская сторона придерживается политики "единого Китая", а сама Пелоси летела на Тайвань якобы всего лишь с рабочим чуть ли не "личным", не подтвержденным в США, визитом под прикрытием американских истребителей, – отмечает эксперт. – На официальном же уровне Китай, озвучивая угрозы, также по факту не намеревался ни сбивать самолет, ни начинать первым новую мировую войну, в том числе и ядерную. Все заявления китайской стороны скорее стоит рассматривать как давление с целью подталкивания к определенным действиям".

То есть, обе стороны с подачи США прощупывали степени допустимого друг у друга, поясняет Ева Антоненко. И в итоге условный шаг назад сделала именно китайская сторона.

"И здесь, – продолжает она, – на первый план выходят именно скрытые причины происходящего. Как известно, осенью в США выборы в Сенат, на которых у Демократической партии довольно нерадужные перспективы. Если сперва администрация Байдена дистанцировалась от этого визита, ожидая развития ситуации, то после успешного приземления самолета там заявили, что данный визит не является нарушением суверенитета Китая, то есть, фактически встали на сторону Пелоси. А значит, данный визит начинают преподносить как часть официальной внешней политики США, во главе которых сейчас представитель Демпартии. Произошедшее многими сейчас рассматривается как успешное продавливание китайской стороны, не решившейся ни закрыть небо, не применить какие-либо другие жесткие методы для недопущения посещения острова".

Это, акцентирует Ева Антоненко, вместе с недавним убийством лидера Аль-Каиды в Афганистане – демонстрация силы на международной арене, направленная главным образом на внутриамериканского зрителя. По мнению эксперта, здесь присутствует еще один важный контекст. Параллельно с нагнетанием темы вокруг визита в Китай, обострилась ситуация между Сербией и Косово. И временно сглажена она была только после призыва посла США в Косово отложить на месяц переход на косовские документы.

"То есть, США фактически отложили обострение на месяц, чтобы в случае усугубления ситуации вокруг Китая не оказаться ввязанными сразу в два потенциально военных конфликта, – считает Ева Антоненко. – Однако есть вероятность, что с сентября в Косово будет новое обострение, в рамках которого США постараются собрать политические очки. Ведь здесь фактически наблюдаем столкновение интересов США и РФ в вопросе суверенитета Косово и территориальной целостности Сербии. То есть, в случае с Тайванем и Косово – США могут пытаться сдерживать геополитическое влияние Китая и РФ, а также показывать миру, что политическая гегемония Штатов сохраняется".

В Китае ситуация не менее политизирована, подчеркивает эксперт. В октябре Си Цзиньпин будет переизбираться на третий срок, и подобная политическая пощечина от США может значительно снизить его шансы снова занять должность.

"Поэтому есть вероятность, что визит Пелоси, с помощью которого США перешли выставленные Китаем "красные линии", развяжет официальному Пекину руки по отношению к Тайваню, – отмечает Ева Антоненко. – В пользу этой версии говорит то, что армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня – то есть, остров фактически взят в кольцо. А все мы помним, во что могут превратиться военные учения, учитывая происходящее перед вторжением РФ в Украину. Сейчас вероятность нанесения ударов по военным объектам Тайваня достаточно высока, однако военные объекта США на острове вряд ли затронут".

Для Украины, по словам эксперта, это может означать, во-первых, фактически стопроцентную гарантию того, что к антироссийским санкциям Китай не присоединится, а во-вторых, некоторый отход украинской повестки на мировом уровне на второй план.

"Также есть вероятность углубления политических связей между Пекином и Москвой, – предполагает Ева Антоненко. – Однако выльется ли это в военное сотрудничество и поставки оружия России, пока говорить рано".

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