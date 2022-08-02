Вручение повесток, на АЗС, блок-постах, улице: законно ли это – можно ли обжаловать

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию украинцев, обратившихся к нему с просьбой запретить вручать повестки на блокпостах, АЗС и улице. Следовательно, этот вопрос комплексно должен быть проработан в Кабмине. Насколько законно такое вручение повесток? Каким образом вопрос могут урегулировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Вручение повесток. Фото: из открытых источников

В постановление о призыве нужно вносить изменения

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поясняет, что на данный момент призыв у нас регулируется постановлением Кабмина №352 от 21 марта 2022 года – "Об утверждении положения о подготовке и проведению призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту". Вопрос мобилизации, по его словам, в данном постановлении упоминается всего дважды.

"То есть, в той редакции она не соответствовала масштабу военных действий – и регулирует больше призыв граждан в мирное время. Но там предусмотрен пункт 56, где отмечено, что в трехдневный срок после вступления в силу указа президента "О проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу" руководители районных (городских) территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки издают указания о проведении такого призыва", – рассказывает адвокат.

В абзаце втором всё того же пункта 56 указано, что оповещение граждан о данном призыве и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжению руководителей соответствующих ТЦК.

"Конкретные сроки явки на призывные участки устанавливаются этими же центрами в повестках. Вручение которых проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений (в том числе образования), организаций, независимо от их подчинения и формы собственности, – отмечает Сергей Войченко. – Повестки гражданам могут также вручать непосредственно должностными лицами ТЦК. То есть, прямого запрета вручения повесток в публичных местах нет. Но вопрос неурегулирован. Тем более, что призывают людей без соответствующей подготовки и мотивации. Да, конечно, всем нужно становиться на защиту Родины. Но если человека мобилизуют буквально насильно, возникает вопрос – насколько он эффективно будет действовать в боевых условиях. Не нанесет ли в итоге такой призыв больше вреда…".

По мнению эксперта, в постановление нужно вносить изменения. Вопрос – какие и как быстро.

"Ранее было отклонено предложение мобилизации с помощью приложения "Дія". Возможно, решат-таки его задействовать, – размышляет Сергей Войченко. – Но что помешает удалить это приложение тем, кто не хочет подпадать под мобилизацию? Также вариант – правительство специальным постановлением (или внесением изменения в существующие) зафиксирует, что повестки могут вручаться в общественных местах, на тех же блокпостах, АЗС и улице. Не исключено, что к числу тех, кто имеет право вручать такие повестки, добавят сотрудников полиции, которых на данный момент там нет".

Лицо, которому вручают повестку таким образом, может смело звонить 102 – с целью фиксации совершения против него противоправных действий

Адвокат, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает, что вопрос о законности вручения повесток на улицах, блокпостах, в заведениях общественного питания или развлекательных заведениях, спортзалах и т.д., а также по критерию нарушения правил дорожного движения или комендантского часа является закономерным.

"Ведь большинство граждан, на фоне масштабной информационной кампании, направленной на "отбеливание" таких действий, действительно сомневаются в том, что может считаться нарушением их прав, а что нет, учитывая действие правового режима военного положения, – поясняет эксперт. – Начнем с того, что со ссылкой на общую мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, как территориальные центры комплектования и социальной поддержки (далее – Центр), так и непосредственно генштаб ВСУ (на уровне заявлений пресс-службы) и Центр противодействия дезинформации произвольно трактуют нормы закона, регламентирующие вручение повесток. В частности, они отмечают, что законом не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. Между тем, такая трактовка по своей сути противоречит требованиям статьи 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Следовательно, если законодательством не определено, что повестка может быть вручена не только в Центре или по месту жительства или работы лица, а и на улице или в другом месте, такие действия можно считать незаконными".

Однако, продолжает Мирослава Чорноусько, в этой связи возникает и другой, не менее важный вопрос.

"В последнее время должностные лица Центров совместно с представителями полиции "ввели" практику не только вручения, но и выписки повесток на улице, блокпосте или где-либо еще. Наверное, каждый на блокпосте встречал ноу-хау по установлению лица с последующим выписыванием его персональных данных в повестку. Особенно комично "процедура" выглядит при применении ко всем пассажирам общественного транспорта мужского пола одновременно. Незаконными такие действия являются в силу того, что вручению подлежит уже заполненная персональными данными конкретного лица повестка, выписанная руководителем Центра, – акцентирует эксперт. – Заполнение прямо на улице готовых бланков противоречит закону. Лицо, которому вручают повестку таким образом, может смело звонить 102 – с целью фиксации совершения против него противоправных действий. А если такая повестка всё же была вручена – обжаловать это в судебном порядке".

Поскольку общественный резонанс по этому поводу только нарастал, вполне понятно, что он вылился в петицию к президенту как инструмент влияния граждан на принятие решений, считает Мирослава Чорноусько.

"Считаю, что комплексное урегулирование указанных вопросов, установление четких процедур вручения повесток, с учетом базовых принципов верховенства права, качества закона и его правовой определенности, соблюдение прав граждан – будет способствовать соблюдению законности в этой части. Среди прочего, такой подход будет рациональным и в понимании уменьшения нагрузки на судебную систему, – поясняет эксперт. – Ведь, несмотря на войну, обеспечение прав граждан должно оставаться одним из основных ориентиров государства. И хоть имеется возможность ограничения отдельных прав в связи с действием правового режима военного положения, они должны быть соразмерны целям, которые ставит перед собой государство, и иметь под собой надлежащее обоснование для их внедрения. К сожалению, в вопросе, который мы обсуждаем, такие соразмерность и сбалансированность пока не удалось обеспечить".

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