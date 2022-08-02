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В Кабмине назвали регион, где началась обязательная эвакуация

Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных

сегодня, 13:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

В Кабмине назвали регион, где началась обязательная эвакуация

Эвакуация. Фото: TELEGRAM-КАНАЛА ВЕРЕЩУК

Сообщается, что в первую очередь военные и спасатели пытаются эвакуировать женщин, детей, людей преклонного возраста. Так, первый такой поезд с Донетчины сегодня уже встретили в Кропивницком. Ирина Верещук уверяет, что никто не останется без внимания и крыши над головой, всех будет расселено, все смогут временно переждать трудное время.

В свою очередь глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщает, что каждый парный день из Покровска будет отправляться эвакуационный поезд в Кропивницкий с остановкой в Александрии. Время отправления – 16:30.

Стоит отметить, что в правительстве приняли решение об обязательной эвакуации украинцев, проживающих в Донецкой области в связи с приближением отопительного сезона. Поскольку война в Украине затягивается и боевые действия в Донецкой области не прекращаются, то есть большая опасность, что приближением осени люди останутся в холодных домах без тепла и электричества. В Кабмине отметили, что власти действуют на опережения, пытаясь уже сейчас эвакуировать людей.

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Также издание "Комментарии" сообщало — позади 160 дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину: почему перелом в войне уже начался – какие планы у ВСУ. На эти и другие вопросы ответили эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/1465
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