Зерновая сделка и смерть Вадатурского: как это может быть связано – кому досталось зерно Нибулона

В понедельник, 1 августа, первый корабль с украинским зерном последовал по "зеленому коридору". В то же время, всё зерно принадлежит каким-то трейдерам, корпорациям. И, как известно, во время обстрелов Николаева ночью на 31 июля погиб Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Не связаны ли два этих события? Может ли быть, что сейчас кто-то продает зерно "Нибулона"? Не могло ли так случиться, что Вадатурский был против продажи зерна со скидкой, а его смерть – вовсе не случайна? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Алексей Вадатурский. Фото: из открытых источников

Смерть Вадатурского является серьезным ударом по украинской экономике

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что крупнейший зернотрейдер в Украине, Алексей Вадатурский, погиб в своем доме. И нельзя исключать, что РФ била по нему намеренно. Кстати, даже новый генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона отметил, что одна из версий этого ракетного удара – целенаправленное убийство Вадатурского и его семьи.

"Возможно, таким образом, агрессор хотел сорвать или усложнить выполнение соглашения со стороны Украины. И не факт, что не достигнет своего. Кто теперь станет владельцем зерна Вадатурского? Кто его будет продавать? Возможно, начнутся споры за это зерно между частными лицами, а возможно, зерно национализирует государство, – размышляет эксперт. – Пользуясь этим, Россия усилит экспорт собственного зерна, ведь полного эмбарго на этот вид товарного экспорта для них не ввели".

Так или иначе, резюмирует Владимир Манько, смерть Вадатурского является серьезным ударом по украинской экономике. Его компания "Нибулон" снабжала страну валютой, создавала рабочие места, платила налоги.

Странная смерть Вадатурского порождает подозрения в том, что тут что-то нечисто

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассуждает так:

"Учитывая то, что именно Россия является более крупным игроком на мировом продовольственном рынке, нежели Украина, наше зерно составляет для нее конкуренцию. И она могла пойти на целенаправленный ракетный удар по дому Вадатурского, чтобы посеять еще больше смуты в украинском аграрном секторе".

Но здесь, отмечает эксперт, есть две составляющие.

"Первая – да, нам действительно необходимо разгружать порты и элеваторы. Через Констанцу можно протянуть до одного миллиона тонн зерна в месяц, а через украинские морские порты в прошлом году за то же время уходило пять-шесть миллионов, – поясняет Андрей Золотарев. – Понятно, что пропускная способность наземным транспортом оставляет желать лучшего. Как говорят эксперты в аграрной сфере, у Вадатурского была идея поиска альтернативных путей экспорта. Даже собирался строить терминал на Дунае. Теперь все планы подвисли в воздухе, учитывая, что Вадатурский был стержневой фигурой в "Нибулоне" – этой крупной аграрной корпорации, которая являлась ключевым игроком на рынке зерна".

Но есть и вторая составляющая – чье мы продаем зерно? Не получился ли, отмечает политолог, что мы по зерновым соглашениям помогаем "Каргиллу" и другим аграрным гигантам в первую очередь. И лишь во вторую решаем свои проблемы.

Безусловно, нанесен серьезный удар по украинскому аграрному бизнесу. И так понятно, что дела у украинских крупных аграриев идут не очень. Учитывая их закредитованность и те последствия, которые получили из-за войны, в том числе из-за огромных сложностей с экспортом. Не получится ли в итоге так, что вместо украинских компаний, на наш аграрный рынок, по сути монопольно, зайдут транснационалы? Учитывая всё это, странная смерть Вадатурского порождает подозрения в том, что тут что-то нечисто", – резюмирует Андрей Золотарев. "Поэтому – да, очень странный ракетный обстрел именно того крыла здания, где находилась спальня покойного президента "Нибулона". В купе с довольно странными маневрами вокруг экспорта. Сообщения, что Египет расторгнул соглашение на экспорт украинского зерна. Потом уведомления, что это просто расторжение старых контрактов ради заключения новых

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