logo

BTC/USD

23733.07

ETH/USD

1699.27

LTC/USD

61.10

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО)

Известно об одном погибшем и двух раненых

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В результате массированного обстрела Николаева погиб один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО)

Обстрел Николаева. Фото: "Преступности.Нет"

"Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром около 05:00 Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется", — сообщил Виталий Ким.

Также печальную новость сообщил у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко, По его информации, в результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич назвал сегодняшний обстрел самым мощным за все время войны. По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — после удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили "гуляния" (ФОТО)

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант "Единой России".

Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО) - фото 2

Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО) - фото 3

Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО) - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/1962
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!