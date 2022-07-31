Появились подробности массированного обстрела Николаева (ФОТО)

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Кравцев Сергей
В результате массированного обстрела Николаева погиб один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Обстрел Николаева. Фото: "Преступности.Нет"
Также печальную новость сообщил у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко, По его информации, в результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич назвал сегодняшний обстрел самым мощным за все время войны. По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.
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