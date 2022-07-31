После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО)

Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Севастополь. Фото: из открытых источников

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", – отметил Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что россияне анонсировали, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада. Теперь же вся праздничная программа полностью отменена.

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