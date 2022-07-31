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После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО)

Появились подробности удара по штабу РФ в оккупированном Севастополе

сегодня, 10:43 comments1284
Автор:

Кравцев Сергей
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Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО)

Севастополь. Фото: из открытых источников

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", – отметил Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что россияне анонсировали, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада. Теперь же вся праздничная программа полностью отменена. 

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ устроили праздничные "хлопки" в штабе Черноморского флота в Севастополе.                       

Также издание "Комментарии" сообщало — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке своего турне в страны Африки. И это будет первое в истории украинской независимости турне министра иностранных дел в страны Африки. Также Кулеба заявил, что недавняя поездка российского главы МИД Сергея Лаврова по африканским странам как раз была связана с тем, что стало известно о подобных украинских планах. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" разворачивающуюся дипломатическую битву за Африку.

Ранее "Комментарии" сообщали - в Турции ответили на предложение РФ по производству Bayraktar.                                   
После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО) - фото 2
После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО) - фото 3
После удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили «гуляния» (ФОТО) - фото 4



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Источник: https://t.me/rian_ru/172760?fbclid=IwAR0ZNA8IjtvJEDiWm_yqpRs6RwZwpj80cHmoNA72YnX76eBT4efmxhUfurk
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