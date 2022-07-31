Праздничные «хлопки» от ВСУ в штабе Черноморского флота в Севастополе

Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены минимум 5 человек, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности. Как передает портал "Комментарии" такую информацию сообщают сами российский пропагандистки информагентства "РИА Новости".

Черноморский флот в Севастополе. Фото: из открытых источников

Также информацию у себя в Телеграмм подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Он написал, что оккупантам пришлось срочно отменять какие-либо праздничные события, приуроченные ко Дню оккупантского флота.

"Сообщают, что отменили из-за атаки на штаб флота. Оккупанты пишут, что 5 орков оказались 300-ми. Жителей города просят не выходить из дома. Хорошие новости. Севастополь – город украинской славы и украинского флота. Бегите пока не поздно!", – написал нардеп.

Пока что официальной информации от Генштаба ВСУ о данной атаке не поуступало.

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