Как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России

Институт изучения войны сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки к псевдореферендумам по присоединению к РФ. Тем временем, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 июля, провели первый с начала открытой войны РФ в Украине телефонный разговор. Среди прочего, Блинкен подчеркнул, что мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий. Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На временно оккупированных территориях идет полноценная агитация, распространяются газеты с изображением Путина, запущены агитационные программы от "двери к дверям"

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский поясняет:

"Институт изучения войны немного некорректно выразился — Партия "Единая Россия" на прошлой неделе распределила депутатов Госдумы РФ за избирательными округами на которых буду проводить т.н. "референдумы". Также на оккупированных РФ территориях Украины работают люди Чеснакова и Баширова — это российские политтехнологи, которые давно работают с Кремлем. Кроме того, еще в конце апреля в Луганской области была замечена группа политтехнологов от Евгения Пригожина, во главе с Максимом Шугалеем".

На данный момент, продолжает эксперт на временно оккупированных территориях идет полноценная агитация, распространяются газеты с изображением Путина, запущены агитационные программы от "двери к дверям". Еще один инструмент – это публичная выдача партийных билетов партии "Единая Россия" жителям этих территорий.

"Следующий этап — это поглощение партией "Единая Россия" местных партий НВФ "ЛДНР" — "Мир Луганщине" и "Донецкая республика". Также, скорее всего, партия "Единая Россия" будет переименована в партию "Великая Россия". Кремль хочет воссоздать "Новороссию" в маленьком формате из захваченных украинских земель в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях", – констатирует Павел Лисянский.

Главная задача российских пропагандистов – продать картинку, эти псевдореферендумы, псевдопобеды – не миру, а внутри самой России

По мнению политолога, главы платформы Единый координационный центр Олега Саакяна, Россия явно взяла курс на аннексию новооккупированных территорий. Как минимум востока и части юга Украины.

"Правда, по той же Херсонщине мы видим, что она делает шаг вперед, шаг назад – под давлением ВСУ. Ситуация крайне неустойчивая, – отмечает эксперт. – И чем громче сейчас РФ заявит о присоединении этих территорий и своей "победе", болезненной потом может быть утрата ей этих территорий, которая всё более вероятна. О чем говорят события на фронте, увеличение поставок в Украину новых видов вооружения и так далее".

Олег Саакян считает, что десант по пропагандистской работе – это продолжение разворачивания вертикали имени Кириенко (экс-премьер, нынешний первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, являющийся также куратором оккупированных территорий – прим. ред.).

"Одни из первых новых назначений в оккупированных частях Донетчины и Луганщины – россияне, отвечающие за экономику, логистику, а также пропаганду. Это говорит о том, что РФ прекрасно понимает – ей придется имитировать картинку поддержки. – поясняет эксперт. – Поскольку она не имеет ее на недавно оккупированных территориях. Отсюда попытки максимально подсветить ту маргинальную часть, которая потенциально может создать нужную картинку. И маргинализировать всех остальных. Судья по всему, это основная задача пропагандистского десанта. Главное тут – продать эту картинку, эти псевдореферендумы, псевдопобеды – не миру, а внутри самой России".

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