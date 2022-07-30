Почему Россия будет пытаться сорвать «зерновое перемирие»: какие есть риски

Во время своего вечернего обращения 29 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил Одессу и заверил, что началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Ранее главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал в социальной сети карты с изображением "зернового коридора", соглашение о котором было подписано 22 июля, а сам он должен вот-вот заработать. Каковы шансы, что всё будет работать? Какие видятся риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Главный риск – то, что Россия будет пытаться срывать эти договоренности, блокируя Черное море

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что попытки возобновления украинского морского экспорта пока выглядят именно как попытки. Как это будет (и будет ли) работать, увидим в ближайшие сутки, предполагает он.

"Что касается рисков. Главный – то, что Россия, скорее всего, будет пытаться срывать эти договоренности, блокируя Черное море и далее. Под разными предлогами", – отмечает эксперт.

С его точки зрения, зерновые соглашения невыгодны РФ. А она, акцентирует Александр Антонюк, никогда не придерживалась договоренностей, которые ей невыгодны.

"Если бы соглашения были невыгодны нам, если бы они как-то угрожали нашей безопасности, Генштаб не дал бы "добро" на них, – уверен эксперт. – К тому же, у нас уже есть опыт потопления русских кораблей, включая флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Плюс – успешное выбивание рашистов с острова Змеиный. Учитывая продолжающиеся поставки в Украину современных видов вооружения, вопросы безопасности той же Одессы в ракурсе гипотетической попытки россиян высадить десант, думаю, решены в позитивном для нас ключе".

Срывом соглашений россияне, по мнению Александра Антонюка, будут пытаться решить две тактические задачи.

Первая – в очередной раз продемонстрировать несостоятельность, нежизнеспособность ООН, которая выступает одним из гарантов соглашений.

Вторая – поднять ставки в ракурсе снятия с России санкций. Добиться еще большего их послабления или даже отмены некоторых ограничений.

Разблокирование морского экспорта украинского зерна – вопрос, важный не только для нас, но и для многих стран

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук рассуждает следующим образом:

о создании соответствующего коридора в Черном море. Но всё пока так толком и не заработало. При этом я склонен полагать, что серьезное международное давление оказывается в этом плане как на Россию, так и на Украину, – отмечает эксперт. – В качестве посредников, напомню, выступают Турция и ООН. Разблокирование морского экспорта украинского зерна – вопрос, важный не только для нас, но и для многих стран. Не раз говорилось, что дефицит поставок продовольствия из Украины может привести к голоду в Африке. Мир сейчас глобален, взаимосвязан. Думаю, что, скорее всего, "зерновой коридор" заработает". "Так называемое "зерновое перемирие" – довольно сложный процесс. Не первый месяц идут разговоры об этом, более недели назад подписаны соглашения

При этом, продолжает Никита Трачук, безусловно, есть риски. Он напоминает, что 23 июля, на следующий день после заключения соответствующего соглашения, россияне обстреляли Одесский порт.

"Главный риск – не найдутся ли какие-то горячие головы, не желающие, чтобы работали даже такие точечные договоренности. Живущие исключительно войной, – отмечает эксперт. – Такие могут той или иной провокаций сорвать соглашения, который, подчеркиваю, критически важны для всего мира. А также являются маркерным в том смысле, что – пусть трудно, пусть сложно, пусть с определенными уступками – но договариваться можно. И в этом смысле хочется верить, что зерновое перемирие всё же заработает и станет первым шагом к более широким переговорам – о прекращении огня, а потом и о собственно мире".

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