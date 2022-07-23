РФ начала срывать зерновое соглашение, которое сама же и подписала – нужны ли Украине такие риски

Заключенное в Стамбуле 22 июля соглашение об открытии зернового коридора через Черное море, некоторые подробности функционирования которого сообщил в вечернем обращении 22 июля президент Владимир Зеленский, не несет военных угроз для Украины. Высадка российского десанта под предлогом функционирования этого коридора совершенно нереальна. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в эфире украинского телемарафона. Действительно ли обнародованное соглашение дает повод говорить, что разблокирование трех украинских портов не несет военных угроз? Как это соотносится с ракетными ударами 23 июля по Одесскому порту? Есть ли угроза для портов Южный и Черноморск, о которых также идет речь в соглашении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Если сегодняшний удар по Одесскому порту – это попытка срыва зернового соглашения, то следует всё прекращать, даже не начиная

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко подчеркивает, что пока идет война, риски никуда не денутся.

"Они существуют в любой ситуации, пока не будут достигнуты некие результаты именно касательно мирных договоренностей (а не просто соглашений о зерновом коридоре) – и не будет это юридически оформлено на международном уровне. Однако риск, в том числе с созданием зернового коридора, должен быть контролируемым, прогнозируемым. И в случае необходимости – должны быть возможности пресекать отклонения от договоренностей", – поясняет генерал.

В этом ключе, продолжает Игорь Романенко, возможность выполнения договоренностей всё еще есть. И для нас она важна.

"Украина в состоянии войны, экономика – в тяжелом состоянии. Надо идти на обдуманные риски, которые в случае необходимости можно нивелировать. И наши Военно-морские силы, ВСУ в целом, уверен, готовы к этому, – подчеркивает генерал. – Если сегодняшний удар по Одесскому порту – это попытка срыва зернового соглашения, то следует всё прекращать, даже не начиная. Если же есть перспектива сохранить договоренности в силе, следует делать именно это, учитывая все риски".

Россияне ставят себе задачу сорвать заключенные в Стамбуле соглашения

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец – рассуждает так:

"Безусловно, зерновое соглашение и частичное разминирование портов создает опасность (будем говорить откровенно) тех или иных действий со стороны россиян. Но тут скорее можно говорить о диверсионных действиях. Вряд ли они решатся, учитывая наличие у Военно-морских сил Украины противокорабельных ракет "Гарпун" и "Нептун", на десантную операцию. Однако диверсии исключать нельзя. Боевые пловцы, заход ближе к акватории подлодок и так далее".

Что касается сегодняшнего ракетного удара россиянами по Одесскому порту – это обычная российская тактика, уверяет эксперт

"Подписали соглашение – и тут же ударили по одному из портов, в нем фигурирующих. Демонстративно показывают, что им плевать на любые договоренности, на любые нормы морали. Что они и далее будут терроризировать украинское население, издеваться нам международным правом", – отмечает Тарас Березовец.

Он обращает внимание, что терроризируют россияне, прежде всего, русскоязычные города. На Донбассе, в Харькове, в Одессе. Такая себе месть местному населению за то, что не захотело принять "русский мир".

"Прогнозирую продолжение обстрелов. Причем, скорее всего, прилетит также в Южный и Черноморск. Думаю, россияне ставят себе задачу сорвать заключенные в Стамбуле соглашения, – говорит Тарас Березовец. – Но сделать это так, чтобы именно Украина отказалась их выполнять. То есть, нас специально провоцируют, подталкивают к выходу их договоренностей".

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