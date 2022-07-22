Соглашение об экспорте зерна есть: почему это победа Украины – что прописано в документе

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Кравцев Сергей
Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Свои подписи поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Аналогичный документ отдельно, но уже с Россией, подписали представители Турции, ООН. Как оцениваете данное решение? Почему именно так? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Зерно. Фото: DW
Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук положительно оценивает подписанное Украиной соглашение с Турцией и ООН. Как и то, что российской подписи под ним нет, так как она заключила зеркальное соглашение – также с Турцией и ООН.
Вторым важным моментом он называет то, что открытие возможности экспорта через порты – это шанс украинским фермерам сбыть часть продукции для обеспечения финансами на посевную.
В-третьих, по его словам, мы подписанием данного документа показываем всему миру, что, несмотря на войну, и дальше готовы кормить миллионы человек в разных уголках планеты.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отмечает, что данные договоренности – это "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Она закрепляет контроль за портами Украины и не ведет к ослаблению санкций против россии.
Она также подчеркивает, что в рамках транспортировки зерна вопрос безопасности был и остается нашим основным приоритетом.
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