Соглашение об экспорте зерна есть: почему это победа Украины – что прописано в документе

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Свои подписи поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Аналогичный документ отдельно, но уже с Россией, подписали представители Турции, ООН. Как оцениваете данное решение? Почему именно так? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: DW

Мы показываем, что россия – государство террорист, которое хочет, манипулируя голодом, уничтожить миллионы людей в Африке и Азии

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук положительно оценивает подписанное Украиной соглашение с Турцией и ООН. Как и то, что российской подписи под ним нет, так как она заключила зеркальное соглашение – также с Турцией и ООН.

"Это соглашение – первый шаг по преодолению искусственного продовольственного кризиса в мире, который создала россия своими умышленными действиями, блокируя украинские порты. Первое и самое важное для нас – это безопасность. Все корабли должны безопасно загружаться и следовать через Черное море. Сделано всё, чтобы частичное разблокирование торговых путей не несло никаких рисков", – отмечает Дмитрий Соломчук.

Вторым важным моментом он называет то, что открытие возможности экспорта через порты – это шанс украинским фермерам сбыть часть продукции для обеспечения финансами на посевную.

"Советую фермерам экспортировать лишь необходимую небольшую часть зерна сейчас, пока не стабилизируется цена. Она в любом случае впоследствии поднимется", – поясняет нардеп.

В-третьих, по его словам, мы подписанием данного документа показываем всему миру, что, несмотря на войну, и дальше готовы кормить миллионы человек в разных уголках планеты.

"Кроме того, мы показываем, что россия – государство террорист, которое хочет, манипулируя голодом, уничтожить миллионы людей в Африке и Азии, – акцентирует Дмитрий Соломчук. – Это наша небольшая победа, которая не была бы возможна без слаженной работы Офиса президента и лично главы государства Владимира Зеленского, Верховной Рады, Кабмина".

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отмечает, что данные договоренности – это "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Она закрепляет контроль за портами Украины и не ведет к ослаблению санкций против россии.

"Важно отметить, что со стороны Украины договорённости с российской федерацией не подписываются. При этом, контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной, а присутствие представителей россии в наших портах – также не предусматривается", – поясняет Катерина Коваль.

Она также подчеркивает, что в рамках транспортировки зерна вопрос безопасности был и остается нашим основным приоритетом.

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