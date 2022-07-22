Путин думает над двумя путями аннексии в Украине – чего боится Кремль

Россия собирается аннексировать захваченные украинские земли до середины сентября. За это время оккупанты готовят так называемые референдумы об их присоединении к РФ. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль будет ориентироваться на то, что происходит в военном смысле, насколько России удастся военно закрепиться на юге и востоке

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно предполагает, что череда псевдореферендумов – лишь один из сценариев дальнейшего развития событий.

"Не факт, что это произойдет именно так, – считает она. – На данный момент всё зависит от военной логики, которая доминирует над политической. Любой такой псевдореферендум не имеет значения, если нет военного преимущества".

По словам аналитика, это не ситуация 2014 года, когда россиянам удалось с помощью тотальной пропаганды, слухов, фейков обмануть часть наших сограждан (как произошло тогда на Донбассе, где поверили, что жить вне Украины, даже как некая придуманная республика, может быть лучше, чем было).

"Сейчас нет ни одного украинского города, который бы встречал российских оккупантов с цветами, веря в светлое будущее с РФ. Поэтому сам по себе такой политической шаг как псевдореферендум не будет действенен, если в военном смысле РФ не закрепиться. Ну, а если изгнать оккупантов военным путем, то все эти фейковые референдумы не имеют значения", – поясняет Олеся Яхно.

Так что, думает она, Кремль будет ориентироваться на то, что происходит в военном смысле, насколько ей удастся военно закрепиться на юге и востоке. Исходя из этого путинский режим и примет решение, переводить ли всё в политический формат с помощью псевдореферендумы. Закрепившись таким образом уже политически на захваченных военным путем территориях.

"Понятно, что такие псевдореферендумы, даже если их удастся провести, внешне никто их не признает, равно как не признают сами украинцы. В том числе на оккупированных территориях. Всё это больше для внутрироссийского потребителя, для временного контроля над захваченными территориями. Ну, а пока идут военные действия и есть все предпосылки ожидать, что ВСУ перейдут в массированное контрнаступление, получив достаточно нового вооружения от партнеров, – констатирует аналитик.

Кремлем разыгрывается карта "собирателя русских земель"

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что действия РФ остаются неизменными на протяжении уже нескольких десятилетий. Сперва происходит военный захват территорий, потом им предоставляется некие квазиюридический вид в форме плебисцита местного населения.

"С юридической точки зрения подобные псевдореферендумы, "голосования" не несут никаких юридических последствий. Потому что сравнить это можно с выборами президента Польши узниками Бухенвальда под дулами автоматов гестаповцев. Но, учитывая, как часто Россия совершала подобные шаги, есть большая вероятность, что сделает это вновь", – рассуждает политолог.

По его мнению, подобное "голосование" на временно оккупированных территориях Украины страна-агрессор может использовать двумя путями.

Первый – так создается инструментарий для заключения неких договоренностей с Украиной. Как уже было с т.н. "ДНР" и "ЛНР. Мол, смотрите, есть а-ля квазиресублики, которые могут быть в составе РФ, а могут – и в составе Украины, но на определенных условиях.

"Именно такую карту Кремль разыграл во время "Минска-2", что привело к созданию так называемой "дорожной карты" возвращения ОРДЛО в тело Украины, но — на условиях РФ", – напоминает Николай Мельник.

Второй путь – (и он, похоже, поддерживается российскими элитами) – это включение в состав РФ всех временно оккупированных территорий Украины. Наплевав на все международные нормы права (на это в РФ уже никто не обращает внимания).

"Таким образом, – отмечает эксперт, – разыгрывается карта "собирателя русских земель" (хоть украинские земли к этому отношения не имеют). Путин, надо полагать, решил, что, если не разыграть какую-то из этих карт, он политически проиграет. Если так случится, начнется мощное децентрализованное движение региональных элит в РФ. Ведь все увидят, что центральная власть, засевшая в Москве, не способна достигать политических задач даже военным способом. То есть, путь псевдореферендумов с последующим присоединением временно оккупированных украинских территории к России видится Кремлю как единственный путь выживания. И за российские нефтедоллары такую политику путинского режима могут если не открыто, то кулуарно, поддерживать немало политиков Старого мира".

Кириенко продолжает посылать на оккупированные территории "парашютистов" из рф

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин поясняет:

"По сути, локомотивом политических решений по поводу оккупированных территорий так и остается первый заместитель администрации президента рф Сергей Кириенко. После того, как в апреле месяце Кириенко нанял Кристину Потупчик для организации политических коммуникаций и ведения информационной деятельности в Донецке, он, фактически, сконцентрировался на двух задачах".

Первая – привлечение российских политтехнологов для работы на оккупированных территориях, с целью создавать выгодную кремлю повестку в медиапространстве (но при этом — не очень нервировать население оккупированных регионов, которое продолжает сопротивляться захватчикам).

"Однако, по свидетельствам медиа и телеграм-каналов, российские политтехнологи не спешат ехать под пули, даже за большие деньги, – отмечает эксперт. – Поэтому, Кириенко пытается решить и вторую задачу — а именно, найти исполнителей воли кремля (то есть его лично) среди пророссийски настроенных украинских маргиналов. Мне приходит масса сообщений о бывших алкоголиках и водителях Uber, которые резко перепрофилировались в мэров и их заместителей".

Естественно, эти люди не способны наладить работу. Поэтому Кириенко продолжает посылать на оккупированные территории "парашютистов" из рф, рассказывает Дмитрий Золотухин.

Однако, продолжает он, кадровый голод и неуправляемость остаются главными вопросами регионов.

"Так что провести какие-то решения в ЦИК и в Госдуме Кириенко, конечно, может. Но, всем будет очевидно, что это полное фуфло", – резюмирует эксперт.

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