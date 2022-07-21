Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО)

Как передает издание "Комментарии", источники "Вloomberg" заявляют, что Кремль активно готовится до середины сентября провести на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей так называемые "референдумы" о присоедини к РФ, а на самом деле об аннексии украинских территорий. Сами же жители, которые остаются в оккупации показали, как путинские агитаторы засыпают украинцев агитацией, что жить в оккупации – хорошо.

Агитация РФ. Фото: из открытых источников

"Bloomberg" акцентирует внимание на том, что новой аннексией территорий Кремль хочет показать россиянам очевидный прогресс в "операции".

Российские же убийцы продолжают засорять украинские города своей пропагандой. В оккупированных городах они оклеивают борды с цитатами об "одном народе" и заполняют почтовые ящики в сомнительных газетах.

В ответ на это жители запустили флешмоб в соцсетях, где очевидно указывают оккупантам на их место.

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