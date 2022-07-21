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Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО)

Кремль устраивает агитацию среди украинцев, проживающих в оккупации, намекая, что "референдума" не избежать

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", источники "Вloomberg" заявляют, что Кремль активно готовится до середины сентября провести на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей так называемые "референдумы" о присоедини к РФ, а на самом деле об аннексии украинских территорий. Сами же жители, которые остаются в оккупации показали, как путинские агитаторы засыпают украинцев агитацией, что жить в оккупации – хорошо. 

Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО)

Агитация РФ. Фото: из открытых источников

"Bloomberg" акцентирует внимание на том, что новой аннексией территорий Кремль хочет показать россиянам очевидный прогресс в "операции".                                                                                    

Российские же убийцы продолжают засорять украинские города своей пропагандой. В оккупированных городах они оклеивают борды с цитатами об "одном народе" и заполняют почтовые ящики в сомнительных газетах.

В ответ на это жители запустили флешмоб в соцсетях, где очевидно указывают оккупантам на их место.

Читайте также на портале "Комментарии" — о географических претензиях не только на Донбасс, но и на другие территории Украины публично заявил глава МИД России Сергей Лавров. Российский дипломат публично признал, что цели так называемой "спецоперации" меняются. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью, что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин назвал причину, почему он не встретится с Зеленским.

"Комментарии" писали - Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска.
Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО) - фото 2
Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО) - фото 3
Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО) - фото 4
Жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО) - фото 5



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