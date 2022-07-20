Цели «спецоперации» меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы так называемых "ДНР" и "ЛНР" (админграницы Донецкой и Луганской областей). Он также пригрозил Западу "настоящей войной" из-за активных поставок в Украину современного вооружения. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров подводит базу под то, чтобы признать частью российской территории захваченные территории Херсонской, Харьковской и Запорожской областей

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отмечает:

"Комментарии российского высшего политического и дипломатического руководства касательно войны в Украине, которую они называют "специальной военной операцией" – это тема больше для психологов и психоаналитиков, чем для политологов. Но в данном случае Лавров подводит базу под то, чтобы признать частью российской территории захваченные военнослужащими РФ территории Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Это абсолютно очевидно, поскольку после 24 февраля задача россиян состояла в захвате как можно большего количества украинской земли и уничтожении Украины как государства. Лишь получив жесткий отпор, они существенно изменили свою риторику. И сейчас заявляют уже о том, что география их действий вышла за границы Донецкой и Луганской областей".

Эксперт подчеркивает, что Луганскую область россиянам и подконтрольным им боевикам т.н. "Л-ДНР" почти удалось захватить, лишь уничтожив практически все населенные пункты, которые находились на подконтрольной Украине территории.

"Сейчас оккупанты пытаются повторить то же самое с Донецкой областью (где сделать это будет куда сложнее, потому что ВСУ на данный момент лучше вооружены), – поясняет Евгений Магда. – Комментируя Лаврова, всегда хочется напомнить, что министра иностранных дел фашистской Германии Иоахима фон Риббентропа повесили. Не исключаю, что подобная судьба ждет и нынешнего главу российского МИД".

Украине не следует рефлексировать на заявления врага, нужно уничтожать его действиями

Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин считает, что ничего нового Лавров не сказал.

"Это слабая попытка вернуть российский нарратив в разбитый украинскими ВСУ дискурс о "денацификации" и "милитаризации". Украине не следует рефлексировать на заявления врага, нужно уничтожать его действиями", – уверен эксперт.

По словам Петра Охотина, после 24 февраля нас должны интересовать не заявления российской дипломатии, а оперативная обстановка с фронта и аналитика по экономике и разведданным.

"Лавров как источник информации исчез для нас с первой российской ракетой, выпущенной по Украине", – констатирует политтехнолог.

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