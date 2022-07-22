"Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины

"Зерновой коридор", открывшийся через Черное море, не несет военных угроз для Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время общенационального телемарафона. Буданов, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину (фото из открытых источников) Он успокоил украинцев и заявил, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину.

"С военной точки зрения мы не видим угроз. То есть, если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом работы коридора высадить десант, то это абсолютно нереально. Есть проделанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера , не будет разминироваться", — отметил он. Руководитель украинской разведки рассказал, что ракетные комплексы на берегу моря не позволят российскому десанту высадиться на нашей земле. Также он подчеркнул, что Украина отстояла свои интересы на 100% при подписании соглашения о "зерновом коридоре". Напомним, что "Комментарии" информировали о зерновом соглашении. Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Свои подписи поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Аналогичный документ раздельно, но уже с Россией подписали представители Турции, ООН. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук положительно оценивает подписанное Украиной соглашение с Турцией и ООН. Как и то, что российской подписи под ней нет, поскольку Россия заключила зеркальное соглашение – также с Турцией и ООН.

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