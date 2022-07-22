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"Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины

19 июля в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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"Зерновой коридор", открывшийся через Черное море, не несет военных угроз для Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время общенационального телемарафона.

"Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины

Буданов, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину (фото из открытых источников)

Он успокоил украинцев и заявил, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину.

"С военной точки зрения мы не видим угроз. То есть, если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом работы коридора высадить десант, то это абсолютно нереально. Есть проделанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера , не будет разминироваться", — отметил он.

Руководитель украинской разведки рассказал, что ракетные комплексы на берегу моря не позволят российскому десанту высадиться на нашей земле. Также он подчеркнул, что Украина отстояла свои интересы на 100% при подписании соглашения о "зерновом коридоре".

  Напомним, что "Комментарии" информировали о зерновом соглашении. Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Свои подписи поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Аналогичный документ раздельно, но уже с Россией подписали представители Турции, ООН. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук положительно оценивает подписанное Украиной соглашение с Турцией и ООН. Как и то, что российской подписи под ней нет, поскольку Россия заключила зеркальное соглашение – также с Турцией и ООН.



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