Опубликованы карты "зернового коридора": как они выглядят

Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал в социальной сети карты с изображением "зернового коридора".

"Зерновой коридор" был подписан 22 июля (фото из открытых источников)

Также он объяснил, что означают некоторые обозначения на этих картах. Цифра "1" на карте – район осмотра судов, приема и высадки лоцмана. Цифра "2" — район, где будут формировать и расформировать конвой. Фиолетовая линия – морская граница (12-мильная зона, территориальные воды). Синяя точка – остров Змеиный.

"Зерновой коридор": что известно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора" . "Зерновой коридор", открывшийся через Черное море, не несет военных угроз для Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время общенационального телемарафона. Он успокоил украинцев и заявил, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину. Руководитель украинской разведки рассказал, что ракетные комплексы на берегу моря не позволят российскому десанту высадиться на нашей земле. Также он подчеркнул, что Украина отстояла свои интересы на 100% при подписании соглашения о "зерновом коридоре".

Также "Комментарии" информировали о том, что могут ли после "зернового соглашения" возобновиться переговоры о мире . Соглашение по экспорту зерна, заключенное 22 июля в Стамбуле между Украиной, Россией, Турцией и представителями ООН, может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин. Заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан размышляет, что сами "пшеничные договоренности" имеют немного шансов на реализацию, хотя бы частичную. Факт ракетных обстрелов россиянами одесского порта менее чем через сутки, после их достижения — тому подтверждение. Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что на фоне зерновых соглашений лавров говорит об изменении географии "спецоперации", готовится аннексия украинских территорий.

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