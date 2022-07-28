logo

BTC/USD

23775.36

ETH/USD

1722.53

LTC/USD

62.86

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Опубликованы карты "зернового коридора": как они выглядят
commentss НОВОСТИ Все новости

Опубликованы карты "зернового коридора": как они выглядят

Руководитель BlackSeaNews Андрей Клименко показал карты "зернового коридора"

сегодня, 20:36
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал в социальной сети карты с изображением "зернового коридора".

Опубликованы карты "зернового коридора": как они выглядят

"Зерновой коридор" был подписан 22 июля (фото из открытых источников)

Также он объяснил, что означают некоторые обозначения на этих картах. Цифра "1" на карте – район осмотра судов, приема и высадки лоцмана. Цифра "2" — район, где будут формировать и расформировать конвой. Фиолетовая линия – морская граница (12-мильная зона, территориальные воды). Синяя точка – остров Змеиный.

Опубликованы карты ”зернового коридора”: как они выглядят - фото 2
Опубликованы карты ”зернового коридора”: как они выглядят - фото 3

"Зерновой коридор": что известно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины из-за "зернового коридора" . "Зерновой коридор", открывшийся через Черное море, не несет военных угроз для Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время общенационального телемарафона. Он успокоил украинцев и заявил, что Россия не сможет использовать "зерновой коридор" для нападения на Украину. Руководитель украинской разведки рассказал, что ракетные комплексы на берегу моря не позволят российскому десанту высадиться на нашей земле. Также он подчеркнул, что Украина отстояла свои интересы на 100% при подписании соглашения о "зерновом коридоре".

Также "Комментарии" информировали о том, что могут ли после "зернового соглашения" возобновиться переговоры о мире . Соглашение по экспорту зерна, заключенное 22 июля в Стамбуле между Украиной, Россией, Турцией и представителями ООН, может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин. Заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан размышляет, что сами "пшеничные договоренности" имеют немного шансов на реализацию, хотя бы частичную. Факт ракетных обстрелов россиянами одесского порта менее чем через сутки, после их достижения — тому подтверждение. Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что на фоне зерновых соглашений лавров говорит об изменении географии "спецоперации", готовится аннексия украинских территорий.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!