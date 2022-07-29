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В Турции ответили на предложение РФ по производству Bayraktar

Путину пока не видать производства Bayraktar в России

сегодня, 17:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Директор Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в пятницу заявил, что его ведомство пока не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление Демир сделал в интервью "Hurriyet".

В Турции ответили на предложение РФ по производству Bayraktar

Беспилотник BAYRAKTAR, ФОТО GETTY IMAGES

"Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Республики Турция. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса", – заявил он.

Стоит отметить, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.                                   

"Путин говорит: давай работать вместе. Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА", – цитируют СМИ слова турецкого президента. 

Также ряд российских пропагандистских СМИ также подтверждал информацию о том, что президент России лично просил своего турецкого коллегу о том, что начать совместное производство беспилотников Bayraktar. За время войны в Украине россияне уже наочно прочувствовали на себе, какие неудобства турецкие БПЛА создают для российских войск.

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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/
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