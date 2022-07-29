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Россияне заявили о гибели 53 украинских пленных, в украинской разведке рассказали, кто стрелял

По району Еленовки ВСУ ракетные и артиллерийские удары не наносили

сегодня, 15:35 comments1029
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские пропагандистские СМИ 29 июля принялись распространять информацию об обстреле по колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. 

Россияне заявили о гибели 53 украинских пленных, в украинской разведке рассказали, кто стрелял

Удар по Еленовке. Фото: из открытых источников

В своих сообщениях пропагандисты рассказывают, что "ВСУ прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные", следовательно, отмечают россияне – люди погибли от удара со стороны ВСУ. Оккупанты даже придумали причину, почему якобы Украине было выгодно нанести такой удар. Пропагандисты говорят, что пленные "начали давать показания", но какие показание и о чем не говорят ни слова. 

Российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на боевиков пишет, что количество убитых возросло до 53, еще 75 получили ранения.

При этом источник в украинской разведке в комментарии "УП" рассказал, что удар по колонии был со стороны районов, которые контролирую россияне. Другой источник сообщил, что днями украинских пленных перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.

"Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до сегодняшнего обстрела, мы еще не могли понять, почему", – заявил источник в разведке.

Также появилось официальное сообщение Генерального штаба ВСУ, где заявили, что российские войска осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке, где содержались, в том числе и украинские пленные.

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Источник: https://t.me/tass_agency/148762
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