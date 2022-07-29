На Западе прогнозируют перелом в войне в пользу Украины: какие шансы на это – чего ждать на фронте

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой отметила, что Украина снова может переломить течение войны. В материале отмечается, что у украинской армии есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в том числе американским HIMARS. Каковы шансы на это? Как могут события на фронте развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Западные страны заинтересованы в военных успехах ВСУ

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, военный эксперт Дмитрий Снегирев уверен, что в обозримом будущем основным театром военных действий остается Донецкая область.

"Будут попытки противника взломать оборону на севере региона – по линии Бахмут-Солидар-Северск и выйти на линию Краматорска. Поломать планы оккупантов может массовое оснащение ВСУ современными образцами вооружений. Личного состава у нас более чем достаточно. На первом месте – техническое перевооружение", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что темпы продвижения российских войск замедленны. Начиная со 2 июля, у противника фактически нет значительных территориальных успехов.

"И тут, действительно, значительную роль сыграли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По оценкам бывшего командующего войсками США в Европе, эксперта вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерала в отставке Бена Ходжеса, нужно порядка 50-60 единиц HIMARS для кардинального изменения хода военных действий. Сейчас в рядах ВСУ их есть порядка 20. Но даже их, как видим, хватило, чтобы существенно поломать логистику оккупационных войск, уничтожая склады, штабы и казармы захватчиков", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Но ход войны, акцентирует он, нам помогает ломать не только HIMARS.

"Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) с дальностью поражения от 40 до 60 км, в зависимости от используемого снаряда. Скорострельность – более 10 выстрелов в минуту. Всё это перевооружение РСЗО, САУ, плюс оснащение ствольной артиллерией и современными ударными беспилотниками дадут возможность переломить ход противостояния", – считает эксперт.

Он напоминает, что США буквально на этой неделе заявили об ускорении процесса передачи вооружений Украине. Что, отмечает Дмитрий Снегирев, свидетельствует о заинтересованности западных стран в военных успехах ВСУ. Кроме того, речь идет о возможной передаче нам ракет с дальностью поражения до 300 км.

Эксперт резюмирует:

"Следует понимать, что данная война – это война технологий. И вне зависимости от количества старой советской техники на вооружении российской армии, преимущество украинских войск будет достигнуто за счет технологического перевооружения, тактико-технических характеристик западного оружия. В первую очередь речь о дальности поражения, которая зачастую в два раза превышает российские образцы".

Если говорить о стратегической инициативе, то не HIMARS едиными ВСУ достигают успеха

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик понимает появление материалов, подобных тому, что вышел в TWP. Действительно, отмечает он, HIMARS играют значительную роль.

"С их помощью мы нарушили логистику поставок российских боеприпасов и вооружений на линию фронта. Произошли существенные изменения в соотношении сил между украинскими и российскими войсками. Но не HIMARS едиными делается победа, – подчеркивает эксперт. – Если мы говорим о качественном изменении ситуации, начале большого контрнаступления, нам необходимы тяжелая техника, самолеты, ракетные системы большой дальности. Пока мы этого не получили от наших западных партнеров. Поэтому я бы не ставил такие завышенные цели и ожидания. Но то, что HIMARS уже сыграли определенную позитивную для Украины роль, принудили Москву к поиску каких-то точек для переговоров (и зерновое соглашение – одно из них) – это факт".

Виталий Кулик отмечает, что использование новых РСЗО и прочих современных видов вооружения на том же южном направлении, особенно по линии Херсона, показывает, что мы способны громить врага. И это может создать новую оперативную ситуацию на фронтах.

"У России нет дополнительных резервов, чтобы перебрасывать их с востока на юг. Нет резервов, и чтобы вытаскивать из недр РФ новые обученные вооруженные части. То, что они сейчас делают с логистикой – это просто латание дыр, а не эффективное сопротивление. И это, конечно, нам на пользу, – подчеркивает эксперт. – Надеюсь, что этот тактический позитивный задел будет расширен – и мы сможем эффективно контратаковать. Но, акцентирую, если говорить о стратегической инициативе, то не HIMARS едиными".

Если говорить о вероятном развитии ситуации на фронте с точки зрения политологического анализа, по словам Виталия Кулика, мы видим ситуацию, когда Кремлю важны определенные узловые центры и стратегически победы.

"Путину важно захватит Славянск, выйти на Краматорск, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей (а даже тут пока проблемы). Это символические действия, которые имеют для него определенный смысл, – поясняет эксперт. – Как промежуточный результат войны. После чего россияне могли бы потом перейти к некой выгодной для себя позиции в переговорном процессе. Потому удар они будут концентрировать удар именно туда, на Донбасс. Возможно за счет потерь и усугубления для российской армии ситуации на юге. Хоть и там они не могут отступать, потому что это открывает ВСУ дорогу на Крым. В то же время, снимать с востока подразделения и перебрасывать их на юг, они тоже не могут. Это было бы логично с военной точки зрения. Но с точки зрения логики, которая есть в голове у Путина, действовать надо именно так. Соответственно, оккупанты будут действовать именно так. И если мы этим правильно воспользуемся, нащупаем основные проблемные узы противника, тогда при соответствующем военно-техническом обеспечении, мы сможем переломить ситуацию на фронте в свою пользу".

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