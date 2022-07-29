Это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника

В Брилевке и в районе Новокаховской ГЭС Херсонской области, которую российские захватчики превратили в военную базу, сообщили о прилетах по складах РФ с боеприпасами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в местных пабликах и группах.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram уточнил, что удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма.

В местных чатах предатели, которые переметнулись на сторону врага, не могут скрыть панические настроения. Сообщается, что снесен под чистую склад с БК и горючим. "Там вообще ничего не осталось", — пишут коллаборанты.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал мирных жителей по возможности не находиться рядом со складами с боеприпасами оккупантов и мест скопления российской техники.

"ВСУ очень круто насыпает россиянам, и это только начало. Если вы не смогли эвакуироваться (по любым причинам), держитесь как можно дальше от объектов их военной инфрастуктуры и мест дислокации. От ваших действий может зависеть жизнь и здоровье и ваше, и ваших близких. ЗСУ будет продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей и нашу область", — написал он.

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