Это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника

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Кравцев Сергей
В Брилевке и в районе Новокаховской ГЭС Херсонской области, которую российские захватчики превратили в военную базу, сообщили о прилетах по складах РФ с боеприпасами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в местных пабликах и группах.
Взрыв. Фото: из открытых источников
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram уточнил, что удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма.
В местных чатах предатели, которые переметнулись на сторону врага, не могут скрыть панические настроения. Сообщается, что снесен под чистую склад с БК и горючим. "Там вообще ничего не осталось", — пишут коллаборанты.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал мирных жителей по возможности не находиться рядом со складами с боеприпасами оккупантов и мест скопления российской техники.
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