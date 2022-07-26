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В МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия

Глава МИД РФ снова повторил кремлевский тезис о желании переговоров с Киевом

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия никогда не отказывалась от переговорного процесс с Украиной. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вновь повторив кремлёвский тезис о том, что Москва хочет возобновления переговоров, но не видит такого же желания со стороны Киева. Слова Лаврова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Далее Сергей Лавров снова заявил, что нежелания Украины продолжать переговоры может быть продиктовано давлением Запада. Поэтому вопрос, почему нет переговоров между Россией и Украиной правильнее было бы адресовать США.                                                                            

Стоит отметить, последние несколько недель спикеры Кремля активизировались в своих заявлениях о том, что Кремль настроен на переговоры, но не видит такого же желания от Офиса президента Украины. При этом попутно с заявлениями о мирных переговорах Кремль делает заявления о подготовке к аннексии украинских территорий и выставляет Украине требования, которые больше похожи на капитуляцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр юстиции Денис Малюська детально объяснил, почему российско-украинские переговоры поставлены на паузу и нет никак их перспектив из размораживания.

Также издание "Комментарии" писало — в СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой и когда.




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Источник: https://ria.ru/20220726/peregovory-1805050308.html
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