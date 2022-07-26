В МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия

Россия никогда не отказывалась от переговорного процесс с Украиной. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вновь повторив кремлёвский тезис о том, что Москва хочет возобновления переговоров, но не видит такого же желания со стороны Киева. Слова Лаврова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Далее Сергей Лавров снова заявил, что нежелания Украины продолжать переговоры может быть продиктовано давлением Запада. Поэтому вопрос, почему нет переговоров между Россией и Украиной правильнее было бы адресовать США.

Стоит отметить, последние несколько недель спикеры Кремля активизировались в своих заявлениях о том, что Кремль настроен на переговоры, но не видит такого же желания от Офиса президента Украины. При этом попутно с заявлениями о мирных переговорах Кремль делает заявления о подготовке к аннексии украинских территорий и выставляет Украине требования, которые больше похожи на капитуляцию.

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