Малюська раскрыл детали мирного договора, который готова подписать Россия

Переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны заморожены, нет никаких переговоров и диалога. Причина этого в том, что Россия предлагает переговоры, итогом которых должно стать подписание договора, которые похож на капитуляцию Украины. Передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что Москва действительно постоянно посылает месседжи о том, что Кремль готов продолжать переговоры с украинской стороной, но это те переговоры, где Россия ставит свои ультиматумы. Именно поэтому россияне забрасывают в СМИ постоянные упреки в адрес Украины, мол Москва готова договариваться, а Киев отказывается, значит украинцам не нужен мир. Но, если присмотреться к предмету переговоров, то по факту Россия просто хочет на переговорах закрепить капитуляцию Украины.

По словам Малюськи, поэтому Россия демонстрирует не готовность вести переговоры, а готовность заставить Украину сдаться.

Денис Малюська считает, что, когда будет готовность Кремля начать реальные переговоры, где будет услышана позиция Украины то, конечно же, они произойдут.

"Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны — это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание", — подытожил Малюська.

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