Пошел 6 месяц полномасштабной войны: есть ли шанс на ее окончание до конца года – чего ждать на фронте

Начался шестой месяц с начала широкомасштабного российского вторжения. ВСУ копят силы для контрнаступления, прежде всего, на юге. Россияне продолжают придумывать новые оправдания своей агрессии против Украины. Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Каковы перспективы завершения конфликта до конца года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне делают ставку на расшатывание единства в Западном блоке

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко размышляет так:

"После пяти месяцев войны понятно, что она из триумфального блицкрига, как надеялись в Кремле, переросла в войну на истощение. В позиционную. И это может продолжаться довольно долго. В стратегическом плане Украина уже победила. Важно не позволить РФ оккупировать больше наших территорий на юго-востоке, не дать аннексировать их".

По мере осознания того, что так называемая "спецоперация" затягивается, ее "цели и задачи", которые декларируют российские власти, пропагандисты, то и дело меняются. И будут меняться далее, прогнозирует эксперт.

"Запад настроен решительно – и будет продолжать снабжать ВСУ вооружением и боеприпасами. После того, как мы получили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью которых ударно "выносим" вражеские склады и штабы, стало видно, насколько уязвимы российские войска на нашей территории. Однако ситуация переходит в патовую, что не хорошо ни для Киева, ни для Москвы. Но у нас всё сложнее, потому что война идет на нашей территории. Экономика уже лежит ниже плинтуса, а впереди – зима с самым сложным в украинской истории отопительным сезоном. К тому же, в мире нарастает продовольственный кризис, раскручиваются инфляционные процессы. Всё это может привести к дестабилизации в наиболее уязвимых странах", – считает Александр Кондратенко.

И россияне, продолжает он, похоже, делают ставку на расшатывание единства в Западном блоке. По мнению эксперта, есть вероятность, что до конца текущего года зависимые от российских энергоресурсов и прикормленные Кремлем французские и немецкие элиты начнут склонять Киев к нему мирному соглашению с Москвой.

"Мы же видим, как болезненно реагирует Евросоюз на историю с газом, с какими трудностями и оговорками принимает новые пакеты санкций против страны-агрессора, – отмечает политтехнолог. – Однако, скорее всего, конфликт продлится еще от полутора до двух лет. А сценарии развития ситуации могут меняться, в зависимости от того, что будет происходить на фронте. К примеру, мы отобьем Херсон. Тогда встанет вопрос его удержания. И не случится ли в итоге с Херсоном то, что было с Мариуполем, который рашисты буквально стерли с лица земли? Можно смоделировать и такую ситуацию. В России понимают бесперспективность дальнейших наступательных действий. Потому что мы крошим их всё больше и больше. И чем больше будет поступать к нам нового вооружения, тем больше потерь будет у оккупантов. Тогда они решат всё притормозить. К примеру, успокоившись на время тем, что пробили сухопутный коридор в Крым и закрепились на захваченных позициях. Или же могут сменить вектор атак – и пойти на Одессу с целью полного лишения нас выхода к морю".

По мнению Александра Кондратенко, даже если мы выйдем на некое перемирие (содержание которого предсказать на данный момент невозможно), это вовсе не будет означать конец войны. Достаточно вспомнить, что вскоре после первой Чеченской войны пришла вторая… В которой Россия учла ошибки первой и лишила Чечню независимости. Где гарантии, что с нами россияне не попытаются повторить нечто подобное?

"Несмотря на порой излишне радужные заявления со стороны Офиса президента, секретаря СНБО и прочих официальных (и не очень) лиц в стиле "вот-вот будет перелом", "войну можем завершить к зиме", я бы не был столь оптимистичен. Реалистично – ситуация сложная, – говорит эксперт. – Следует понимать, что Россия еще бросила против нас стратегическую дальнюю авиацию. Ту-160 м (сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, предназначенный для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника), модернизированные дальние бомбардировщики, которые могут нести на себе бомбы весом в пять, в девять тонн, способны равнять с землей целые кварталы. Именно поэтому, а также по причине непрекращающихся ракетных ударов, нам нужны не только модернизированные РСЗО, танки и так далее (для наступления), но и мощные системы противовоздушной обороны. Которая сможет доставать вражеские самолеты и ракеты на любой высоте и дальности. И, конечно, чтобы победить в войне, украинскому народу надо быть единым организмам. Потому что это – общий фронт".

Пока не видно, как можно завершить войну до конца текущего года

Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что все российские явные и скрытые цели так называемой "спецоперации" (по сути – войны РФ против Украины) были провалены.

"Все эти "демилитаризация", "денацификация", "спасение народа Донбасса", "не пустить НАТО на порог РФ" и так далее… И, думаю, цели эти уже не реализуются никогда, – отмечает эксперт. – Даже захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах выглядит на данный момент как нечто нереальное для россиян. Особенно после поступления в Украину тяжелых и дальнобойных образцов современного вооружения. Да, мы вынужденно отступили с Луганщины (при этом всё еще давая там бой в районе двух населенных пунктов), но контролируем почти половину Донецкой. И это после практически трех-четырех месяцев бесконечных штурмовых действий на данных направлениях. С северной части Украины враг выбит. К Одессе подступиться не смог. О каких "успехах" и "всё идет по плану" можно говорить?".

По "демилитаризации", продолжает Валентин Гайдай, тоже – полный провал. ВСУ стремительно переходит на натовское вооружение. И если перед широкомасштабным российским вторжением и сразу после него Запад помогал нам стрелковым оружием, противотанковым вооружением, беспилотниками и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс), то сейчас речь идет о мощной артиллерии, включая реактивную (те же пресловутые HIMARS), о системах ПВО, авиации.

"С "денацификацией" — та же история. Во-первых, россияне толком не смогли пояснить, что подразумевали под этим термином. Во-вторых, украинская нация еще больше сплотилась на фоне российской агрессии. Отпор которой мы даем всей страной, каждый на своем месте", – акцентирует эксперт.

По его мнению, есть признаки того, что российское общество тоже устает от войны. Понимая, что никакая "спецоперация" не может длиться вот уже шестой месяц.

"Правда, из-за пропагандистского угара и работы репрессивной машины, россияне не способны пока к массовым антивоенным протестам. Однако же некое переосмысление ситуации происходит, – считает Валентин Гайдай. – Тем более, что дают о себе знать кризисные тенденции в российской экономике, снижение золотовалютных резервов, санкции, инфляция, закрытие ряда предприятий".

Эксперт с сожалением признался, что пока не видно, как можно завершить войну до конца текущего года.

"Опять же, что считать победой, что считать окончанием войны? Для нас это – деоккупация всех украинских территорий, включая Крым. Но мы должны понимать, что в обозримом будущем это – нереальный сценарий. У нас всё еще недостаточно для этого сил и средств. А у российской армии пока есть запас прочности. Плюс – ядерное вооружение, которое Кремль грозит применить, если мы атакуем российскую территорию. А Крым там считают именно таковой. А вот части (или полностью) Харьковской, Запорожской, Херсонской областей ВСУ, вполне вероятно, удастся деоккупировать уже в этом году", – прогнозирует Валентин Гайдай.

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