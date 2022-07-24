Почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза

Украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 23 июля также заявил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются на Херсонщине. Какие есть варианты развития событий на данном направлении? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Публичного анонса активной фазы контрнаступления точно ждать не стоит

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко, именно Херсонщина сегодня является наиболее благоприятным регионом для реализации контрнаступательных мероприятий со стороны ВСУ.

"Враг сосредоточил свои основные силы на Донбассе. В последние недели, проанализировав действия украинской армии, российское военное руководство в спешном порядке пытается перебросить дополнительную технику и ресурсы на юг. Агрессор понимает, что в нынешнем виде расположенная там 15-тысячная группировка имеет мнимые шансы сдержать освободительную кампанию украинцев", – поясняет эксперт.

Свой немаловажный фактор играет, по его словам, интенсификация поставок западного тяжелого вооружения в Украину.

"Показательные точечные атаки по Антоновскому мосту в Херсоне, неофициальная информация о попадании оккупантов в "котел" в районе села Высокополье, ряд других сообщений – являются весьма однозначным сигналом о решимости украинской армии перейти к более активным действиям в данном секторе. Конечно же, корректно оценивать обстановку исходя из информации официальных сводок, – подчеркивает Игорь Чаленко. – Однако смена оборонительной тактики ВСУ на херсонском направлении очевидна. И речи о позиционной войне здесь также нет".

Сейчас, как мы видим, продолжает руководитель ЦАС, основная работа направлена на уничтожение тыловых запасов оккупанта, а также на отрезание возможности нового подвоза.

Игорь Чаленко резюмирует:

"Когда наше военное командование будет уверенно, что мы можем проводить контрнаступление с максимальным сохранением личного состава, тогда и начнётся основная фаза. Публичного анонса таких мероприятий точно ждать не стоит. Но этот период наступит гораздо раньше, чем мы предполагаем. Это понимают и оккупанты, которые продолжают форсировать тему проведения псевдореферендумов на подконтрольных территориях, делая ставку на повторение крымского сценария-2014. Также явным является желание россиян остановить активные боевые действия, зафиксировав свои позиции на переговорах. Это знак того, что агрессор постепенно выдыхается, что не может не использовать украинская сторона".

Путин и его сторонники в Европе начали вопить о необходимости восстановления переговоров

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что за каждым освобожденных населенным пунктом Херсонской области стоят жизни украинских солдат и огромные ресурсы. И призывает не рассматривать происходящее там как некое телешоу.

"В ходе контрнаступления могут быть досадные промахи и потери, ведь мы по-прежнему имеем дело с ресурсно сильнейшим противником. К тому же, у россиян есть логическая подпитка из Крыма и контроль за Черным и Азовским морем, что увеличивает риски ударов. Маневренное и осторожное контрнаступление с использованием нового западного оружия четвертого поколения, щадящее мирное население – самая оправданная и эффективная стратегия Украины. Так как есть понимание, что россияне могут использовать наших граждан как "живой щит", контрнаступление должно быть "прогрето" ударами по скоплению техники, личного состава и объектах логистики врага, что видим и сейчас. Пока наша задача – создать панические настроения среди оккупантов и коллаборантов и дать им возможность уйти самостоятельно. Если же этого не произойдет – тактика действий ВСУ будет изменена", – считает эксперт.

По его словам, освобождение Юга Украины (Херсонщина, Приазовье) приобретает особое, в каком-то смысле, политически сакральное и военно-стратегическое значение.

Во-первых, именно потеря этого региона имела для Украины хотя и некритические, но определенные экономические, продовольственные и торговые последствия, поясняет Олег Постернак.

Во-вторых, продолжает он, вокруг истории с быстрым продвижением российской армии по Херсонщине и части Запорожской области искусственно сложилось много информационного шума, домыслов и манипуляций с целью обвинить нынешнюю власть в сознательной "сдаче" территории.

"Поэтому, – отмечает эксперт, – освобождение этой территории становится одним из закрытых "гештальтов" этой войны, критерием успеха ВСУ и надеждой для других оккупационных зон – части Харьковщины, украинского Донбасса и Крыма".

В-третьих, Украина не может не оправдать надеж жителей южного региона, которые верят в приход ВСУ и возвращение прежней жизни, законности и порядка.

"Свою роль играет и развертывание в этом регионе партизанского сопротивления, что отличает Юг Украины 2022 года от Донбасса в 2014-го. Любые попытки навязать в этом крае успешные оккупационные гуманитарные практики (раздача российских паспортов, навязывание образовательных стандартов страны-оккупанта, подключение телепропаганды РФ и т.д.) пока приводят к краху", – подчеркивает Олег Постернак.

В-четвертых, Украина просто обязана продемонстрировать мировому сообществу способность к возвращению своей территории.

"И чем мы успешнее в этом будем, тем сильнее будут наши будущие переговорные позиции, – уверен эксперт, – Удивление от того, что мы выстояли в марте-апреле 2022 г. уже на Западе прошло. И нынче мы должны показать свою способность на театре боевых действий, показать эффективность, в том числе и западной военной помощи".

В-пятых, военное возвращение нашей территории выбивает один из базовых козырей РФ, которым она могла воспользоваться на переговорах, предложив новый "жест доброй воли" в виде возврата юга в обмен на признание независимости бандреспублик Донбасса и аннексии Крыма.

"Понимая это, Путин и его сторонники в Европе начали вопить о необходимости восстановления переговоров, – поясняет Олег Постернак. – Возможно, поэтому Россия не торопиться со сценарием псевдореферендумов. Изначально у нее действительно не было планов на включение этих регионов в состав РФ, так как рассчитывали взять Киев и поставить лояльную Путину коллаборационистскую власть. Потерпев под Киевом провал и ресурсно увязнув на Донбассе, РФ понимает, что у Украины есть потенциально сильная позиция на юге, которая со временем способна привести к камбэку территорий".

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