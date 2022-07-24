Контрнаступление ВСУ уже может идти полным ходом: в ISW сделали важное заявление

С большой вероятностью можно сказать, что контрнаступление украинской армии в Херсонской области уже началось или идет активная его подготовка. Это можно сказать, исходя из тех фактов, которые становится очевидными. При этом не обязательно о наступлении украинских военных будет говориться публично. Как передает портал "Комментарии", к таким выводам пришли военные эксперты американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Аналитики отметили, что в открытый доступ попадает очень мало данных о том, как украинские военные продвигаются на юге страны. При этом в ISW уверены, что информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

По данным ISW, район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, которые с меньшей вероятностью сообщают о передвижении войск и сражений, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. Оккупанты также не имеют стимула сообщать о победах ВСУ.

Ранее стало известно, что на Херсонщине ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Депутат местного облсовета Сергей Хлань отметил, что это "еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении".

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