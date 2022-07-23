Получил паспорт РФ – получи статью: что значит новая инициатива власти – стоит ли идти на такой шаг

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что обсуждается введение уголовной ответственности за получение российского паспорта, в том числе на временно оккупированной территории. Стоит ли идти на такой шаг? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Инициатива криминализировать получение российского паспорта на оккупированных территориях есть политической

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что вопрос введения уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированной территории является своевременным и важным. Особенно в контексте того, что мы внутри страны должны начать широкую дискуссию и определить конкретные правила отношений с гражданами Украины, оказавшимися на оккупированных территориях.

"Конечно, для лиц, которые сотрудничают с оккупантами, есть соответствующая юридическая ответственность, которую бы не мешало уточнить и привести к состоянию актуальному на данный момент. Другие граждане в оккупации должны знать, что их ждет Родина, что они здесь желанны – и не будут нести никакой ответственности за то, что оказались в оккупации. В конце концов, это государство ответственно за то, что не смогло защитить граждан – и они сейчас вынуждены находиться под властью врага", – поясняет эксперт.

По его мнению, государство должно провести соответствующую пиар-кампанию, направленную на оккупированные территории. Чтобы граждане четко понимали, кто из них отвечает (так или иначе) за пребывание там, а кто – нет.

"Не менее важно, – продолжает Юрий Подорожний, – постоянно работать с теми, кто призван в ряды армии т.н. "Л-ДНР". Призывать сложить оружие, переходить на сторону Украины. Объяснять, за что такой гражданин понесет ответственность, а за что будет подпадать под амнистию. Мы не должны плодить ненависть к Украине. Следует, напротив, искать точки соприкосновения с теми, кто не является сторонником "русского мира" и не является идеологическим сторонником рф".

Что касается введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, то здесь есть ряд моральных, юридических и аспектов безопасности, отмечает эксперт.

"Этот вопрос, если мы собрались становиться членами ЕС, должен в первую очередь рассматриваться с точки зрения безопасности гражданина, – считает он. – Первое, что должен сделать человек в оккупации, это сохранить свою жизнь и обезопаситься. И если есть какая-либо угроза, от которой может сохранить получение паспорта страны-агрессора, его следует получить. И именно об этом должно заявлять украинское государство. В противном случае мы будем плодить людей, которые будут бояться прихода Украины после россиян (а мы обязательно придем и вернем всё свое – от Луганска до Севастополя). Именно поэтому инициативу криминализировать получение российского паспорта на оккупированных территориях я считаю политической. Кто-то на ней пытается получать рейтинги. Но мы в Украине сейчас воюем не за рейтинги и даже не за территории. Мы ведем войну с несправедливостью за справедливость, с беззаконием за закон, с нецивилизованностью за цивилизацию. Так что пусть политики и в этом вопросе придержат мысли о предстоящих выборах и желании остаться у власти".

Такие инициативы являются частью публичной коммуникации между государством и гражданами нашей страны

У этой инициативы глубокие корни, поскольку оккупация наших территорий началась далеко не сегодня, отмечает юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко. Он акцентирует, что политика создания "своих граждан" с последующей "защитой их интересов" – вообще визитная карточка политики российской федерации.

и ряд правозащитных Организаций, которые занимаются защитой прав населения, пострадавшего от военных действий", – отмечает Михаил Фоменко. "Хотя направление, которое уже определено по словам госпожи Верещук, нам пока неизвестно, но идея привлечения к уголовной ответственности обычных граждан на временно оккупированных территориях принесет больше вреда, чем пользы. Такую позицию заняли

Во-первых, подчеркивает он, такой подход в некотором смысле противоречит предыдущей политике нашего государства и размывает ее – непризнания любых фактов и документов, выданных оккупационными властями. Соответственно, паспортизация в обход существующих официальных процедур также является никчемной и не создает правовых последствий. Если мы вводим уголовное наказание за получение паспорта — мы меняем этот подход на признание как минимум факта получения этого документа и созданием правовых последствий, поясняет эксперт.

"Во-вторых, очевидным является то, что "добровольность" получения таких документов является более чем сомнительной, – продолжает Михаил Фоменко. – Применяется ряд мер, чтобы вынудить человека получить такие документы — от угроз лишения собственности до привязки получения гуманитарной помощи и социальных выплат к документам. В таком случае нет уверенности, что согласно норм уголовного кодекса (которые трактуют понятие принуждения достаточно узко), такие случаи будут соответствовать определения принуждения или крайней необходимости".

В условиях всего вышесказанного идея введения уголовного наказания за такие действия является более вредной, чем полезной, уверен юрист-аналитик.

"Более действенным и логичным было бы введение криминальной ответственности либо детализация существующих норм "адресно" в отношении к действиям тех, кто организует этот процесс, – уверен Михаил Фоменко. – Также, нужно сказать, что такие инициативы являются частью публичной коммуникации между государством и гражданами нашей страны. В том числе и теми, кто проживает на временно оккупированных территориях. И такие вопросы требуют большого такта, продуманности и аккуратности, поскольку ситуация у наших граждан в оккупации далеко не легкая".

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