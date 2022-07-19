Не спешите брать российский паспорт: в Кабмине предупредили о серьезных последствиях

Если граждане Украины добровольно получают паспорт России – это должно расцениваться как уголовное преступление. Исключение может быть только в тех ситуациях, когда страна-агрессора применяет на оккупированных территориях репрессии, насилие, силой заставляя получить российский документ. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Вице-премьер отметила, за массовой выдачей российских паспортов на временно оккупированных территориях скрываются понятные планы врага. С помощью паспортов россияне хотят оправдать оккупацию, войну, захват новых территорий, вооруженную агрессию. Украина должна чётким правовым регулированием дать ответ – на законодательном уровне назвать военным преступлением с последующими наказаниями такую принудительную паспортизацию. Наказание должны получить не только те, кто инициирует этот процесс, но и те, кто добровольно в нем учувствует.

Стоит отметить, что не так давно президент России Путин подписал указ об упрощении выдачи российского гражданства для всех граждан Украины. Ранее такая процедура действовала только для жителей временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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