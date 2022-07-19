Новый рекорд: оккупанты понесли огромные потери в живой силе на юге

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Кравцев Сергей
Только по подтвержденной информации украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали на юге 65 российских оккупантов и много военной техники. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Авиация. Фото: Минобороны Украины
С задачей на отлично справились всего два украинских штурмовика. Украинские пилоты отработали по скоплению живой силы противника, а также по складах с боеприпасами. Основные удары пришлись в районе Снегиревки.
Чтобы помешать планам ВСУ россияне отправили истребитель Су-35. Он вылетел из Новой Каховки и пытался в небе атаковать украинскую авиацию. Россияне пустили в ход ракеты "воздух-воздух". Но результате для врага неутешительный. Наши пилоты не только справились с поставленной задачей, но и вернулись на базу без потерь.
В целом ракетным огнем и артиллерией ВСУ уничтожили 65 оккупантов, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской громады, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты были уничтожены. Утраты уточняются.
Напомним, украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина сумела стабилизировать ситуацию на поле боя. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя в Телеграмм.
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