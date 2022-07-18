Кадровая перетасовка Зеленского, Рамштайн-4, переговоры Украины и РФ: чего ждать от этой недели

Очередная трудовая неделя, начавшаяся 18 июля, стартовала с "разбора полетов" касательно отстранения председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Продолжается накал страстей на фронте, где российско-украинская война перешла в затяжную фазу. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие важные для Украины события могут произойти на этой неделе на разных фронтах.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Обсуждение остановки боевых действий на херсонском направлении станет ключевым на этой неделе

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш напоминает, что на прошлой неделе прозвучало два важных заявления. Одно от Путина, другое от Зеленского.

"От Путина – приказ захватить Харьковскую область , а от Зеленского – усилить деоккупацию на юге . То есть, армии получили определенные указания от верховных главнокомандующих. И будут стараться их выполнить. Но, мне кажется, в обозримом будущем ни то, ни другое – нереально, – отмечает эксперт. – В реальности Путин начинает понимать, что сухопутно у нас уже возник некий паритет. История о том, что у них 10 артстволов на один наш – не работает с появлением у ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ударами по складам противника они если не остановили, то значительно замедлили наступление россиян на всех уровнях".

Параллельно, продолжает Денис Богуш, идут переговоры по разблокированию портов – для доставки украинского зерна. И на этой неделе должны выработать некое решение.

"При этом ВСУ в Херсонской области продвигаются, деоккупировав всё больше территории, практически выйдя к Херсону. Тем временем из оккупированных Крыма, Бердянска, Мелитополя в сторону вероятного контрнаступления украинских войск едет огромное количество военной техники противника. Усилились обстрелы Николаева, Кривого Рога, Днепра. Вырисовываются явные точки напряженности, – считает эксперт. – А одно из условий переговоров по зерну – остановить боевые действия, хотя бы в Херсонской области. Россияне понимают, что мы можем отбить Херсон. И хотят сделать хотя бы этот регион заложником зерновых переговоров. Вокруг этого решения и будут танцевать на этой неделе".

В то же время, отмечает Денис Богуш, на Донбассе русские "допиливают" Луганскую область и всё глубже вгрызаются в Донецкую. В районах Славянска, Краматорска, Бахмута, Авдеевки будет еще жарче, уверен он.

"При этом внутри Украины сняли генпрокурора и главу СБУ. Причем главу Службы – по довольно тяжелым статьям. Что, конечно, стабильности не добавляет. С другой стороны, во время военного положения увольнение главы СБУ – серьезный шаг, как и отстранение генпрокурора. Возможно, это связано с американской темой, с некими антикоррупционными маневрами. Всё это также будет доминирующей темой текущей недели", – прогнозирует политтехнолог.

"Рамштайн-4" – это ключевое событие на этой неделе, поскольку может привести к еще более усиленной поддержке Украины

Политолог Дмитрий Воронков считает, что наиболее важными событиями этой недели станут встреча министров обороны стран НАТО, партнеров и союзников в формате "Рамштайн". Уже четвертая по счету, она намечена на 20 июля в онлайн-режиме. Также важен вопрос разблокировки украинских портов, который, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже на финальной стадии, отмечает политолог.

"Думаю, "Рамштайн-4" – это ключевое событие, поскольку может привести к еще более усиленной поддержке Украины. Прежде всего, касательно РСЗО. Ведь ВСУ успешно прошли тест на использование западных РСЗО – как по эффективности использования, так и в отношении выполнения своих обязательств (не атаковать территорию РФ, там, где это возможно). Кстати, не исключаю, что по этой причине мы получили на днях еще M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет). Соответственно, можно ожидать количественное увеличение поставок данного вида вооружения. И, что особенно важно, более дальнобойных ракет к ним. К примеру, ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), что позволит нам стрелять на расстояние до 300 км. В щедрость касательно ракет RrSM (до 500 км) я пока сомневаюсь, это еще в перспективе. Но и ATACMS это было бы серьезное усиление нашего реактивного вооружения", – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Он предполагает, что возможны какие-то инициативы по авиации. В США, к примеру, уже заявили о готовности обучать наших пилотов на F-16 и F-18 – с последующим предоставлением боевой авиации.

"Что еще важно, так это высокая вероятность оперативного предоставления (две такие системы США пообещали еще 1 июля) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) системы NASAMS – с последующим наращиванием поставок этого вооружения в количественном отношении. Это достаточно эффективная система ПВО, которая охраняет, к слову, Белый дом и обладает высокой квадратурой покрытия", – поясняет Дмитрий Воронков.

Что касается разблокирования украинских портов для экспорта зерна, то вопрос осталось "положить на бумагу", как утверждает Кулеба.

"Если сделка в конечном счете произойдет, это будет указывать на то, что РФ затягивает время, имитируя готовность к переговорам с целью не вызывать еще больший гнев стран Запада (и не только), зависящих от нашего экспорта зерновых. И время использует однозначно для дальнейшего экономического истощения Украины, – отмечает политолог. – Если же сделка состоится, это может свидетельствовать о двух возможных сценариях. Первый – Турция имеет серьезное влияние на РФ, а значит – Киеву стоит усилить сотрудничество с Анкарой. Впрочем, не исключено, что так хочет всё преподнести Москва, превознося роль Турции. Для того, чтобы украинская делегация прислушивалась к советам Анкары как модератора в ходе возможных переговорных процессах с агрессором. А Турция сейчас далеко не антироссийская, скорее хочет отсидеться на двух стульях. И вполне может завуалированно продвигать интересы России. Второй возможный вариант – имитация адекватности. В Кремле так могут пытаться подчеркнуть, что РФ готова идти на уступки, а сделку с портами хочет преподнести как намек на то, что Украине стоит возобновить якобы конструктивный диалог с агрессором в отношении завершения войны".

То есть, РФ таким образом может притвориться адекватной, а Украину выставить в неприглядном свете, поясняет Дмитрий Воронков. Иными словами, заставить Запад поверить тому, что именно позиция Украины якобы – корень всего зла и трудностей, которые, в том числе в экономическом смысле, испытывает мир.

"В случае переговоров здесь и сейчас – условия Москвы однозначно будут для нас неприемлемы, – уверен эксперт. – Как вариант – РФ хочет просто ввести Украину в фазу активных переговоров для затягивания времени, используя паузу для перегруппировки войск и наращивания военного наступательного потенциала".

Если будет заключено соглашение о разблокировании украинских портов, это может, в том числе, привести к перемирию на время вывоза зерна

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов называет одним из важнейших глобальных событий недели – продолжение начатых 13 июля в Стамбуле переговоров между Украиной, Россией, Турцией и представителями ООН по вывозу украинского зерна морскими путями.

"Если будет заключено соглашение о разблокировании украинских портов, это может, в том числе, привести к перемирию на время вывоза зерна. Возможно прекращение боевых действий на определенное время, – предполагает эксперт. – И это на руку обеим сторонам. Пауза нужна России для перегруппировки. Пауза нужна и Украине, чтобы обучить больше военнослужащих пользоваться новым вооружением, подвезти резервы".

Николай Спиридонов напоминает, что на днях были достигнуты договоренности о том, что Саудовская Аравия увеличивает объемы продажи нефти.

"Если они будут реализованы на практике, это будет серьезным ударом по РФ. У нее станут покупать меньше нефти. Соответственно, это на руку Украине, так как сократит возможности агрессора пускать больше средств на войну", – поясняет эксперт.

Внутриполитическая "бомба" Украины – отстранение Баканова и Венедиктовой – предполагает расследование, отмечает Николай Спиридонов.

"Если бы они были уволены – это одно. А они отстранены с определенными подозрениями. И на неделе, думаю, появятся первые детали этого расследования. Также, вероятно, станет понятно, кто придет на их место уже без приставки "и.о.". Возможно, соответствующие указы президента стали некой реакцией на обвинения со стороны американской конгресвумен Виктории Спартц, в том числе в адрес главы Офиса президента – Андрея Ермака . С другой стороны, отстранение Баканова и Венедиктовой не предполагает на данный момент некого ослабления главы ОП, – считает эксперт. – Ермак как раз таки остается на коне. И тех, кто сейчас исполняет обязанности генпрокурора (Алексей Симоненко) и председателя СБУ (Василий Малюк), называют близкими ему людьми. Думаю, эта неделя привнесет определенную ясность в этом вопросе. Но пока похоже на то, что позиции Ермака укрепляются".

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