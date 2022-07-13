В Стамбуле завершились переговоры по "зерновому коридору": известны первые результаты

В ходе переговоров Украины, Турции, ООН и России в Стамбуле по поводу "зернового коридора", договорились создать координационный центр по возобновлению экспорта зерна из нашей страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Hurriyet , цитирующее заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акар.

"На четырехсторонней встрече по украинскому зерну было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон", — рассказал глава оборонного ведомства Турции.

Кроме того, глава Минобороны Турции сообщил, что в ходе переговоров стороны согласовали определенные договоренности по техническим вопросам. Также на переговорах обсудили общий контроль у портов и обеспечение безопасности судов на перевалочных путях.

На следующей неделе стороны снова должны встретиться в Турции.

"На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции, и все детали будут рассмотрены, а проделанная нами работа будет подкреплена документом", — сообщил министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник 11 июля провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. А во вторник, 12 июля, турецкое Министерство обороны сообщило, что завтра (13 июля) в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча по разблокированию вывоза украинского зерна. В ней примут участие представители Украины, Турции, России и ООН. Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает вполне логичным, что украинская сторона настаивает, что РФ должна прекратить боевые действия и деблокировать порты. Россия же, отмечает он, пытается использовать продуктовый кризис как механизм давления и шантажа.