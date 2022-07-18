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Фейерверки всю ночь и день: в Новой Каховке горит огромный склад оккупантов (ФОТО)

Жители Новой Каховки радуются очередной неудаче оккупантов

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированной Новой Каховке ВСУ продолжают зачищать территорию от вражеских складов с боеприпасами, которые те так старались оперативно размещать для того, чтобы постоянно обстреливать, как позиции украинских защитников, так и мирные города и седа на юге страны. Взрывы были слышны всю ночь и утро. О том, что горит склад и слышны сильные взрывы детонирующих снарядов – сообщили сами жители оккупированного населенного пункта.

Фейерверки всю ночь и день: в Новой Каховке горит огромный склад оккупантов (ФОТО)

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

Обращает на себя внимание тот факт, что местные жители радуются взрывам на складах оккупантов, потому что ждут скорейшего освобождения Новой Каховки и ждут наступления ВСУ.

"Каховка, слышно сейчас детонацию и просматривается дымище со стороны Чернянки за объездной. Детонация частая и жёсткая", — пишут очевидцы.

Местные жители слышат не только взрывы. Некоторые могли наблюдать "фейерверки" — припасы рашистов взрывались и детонировали.

Примечательно, что жители временно оккупированного города радуются очередной неудаче россиян. Люди искренне восторгаются "бавовной" и ждут возвращения Вооруженных Сил Украины.

Конечно, некоторые жители переживают, что из-за взрывов у них могут "вылететь" окна и двери, но в комментариях они отмечают, что готовы стерпеть такие неудобства ради скорейшей победы над оккупантами.

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Фейерверки всю ночь и день: в Новой Каховке горит огромный склад оккупантов (ФОТО) - фото 2
Фейерверки всю ночь и день: в Новой Каховке горит огромный склад оккупантов (ФОТО) - фото 3



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