Фейерверки всю ночь и день: в Новой Каховке горит огромный склад оккупантов (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированной Новой Каховке ВСУ продолжают зачищать территорию от вражеских складов с боеприпасами, которые те так старались оперативно размещать для того, чтобы постоянно обстреливать, как позиции украинских защитников, так и мирные города и седа на юге страны. Взрывы были слышны всю ночь и утро. О том, что горит склад и слышны сильные взрывы детонирующих снарядов – сообщили сами жители оккупированного населенного пункта.

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

Обращает на себя внимание тот факт, что местные жители радуются взрывам на складах оккупантов, потому что ждут скорейшего освобождения Новой Каховки и ждут наступления ВСУ.

"Каховка, слышно сейчас детонацию и просматривается дымище со стороны Чернянки за объездной. Детонация частая и жёсткая", — пишут очевидцы.

Местные жители слышат не только взрывы. Некоторые могли наблюдать "фейерверки" — припасы рашистов взрывались и детонировали.

Примечательно, что жители временно оккупированного города радуются очередной неудаче россиян. Люди искренне восторгаются "бавовной" и ждут возвращения Вооруженных Сил Украины.

Конечно, некоторые жители переживают, что из-за взрывов у них могут "вылететь" окна и двери, но в комментариях они отмечают, что готовы стерпеть такие неудобства ради скорейшей победы над оккупантами.



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