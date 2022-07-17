Как Иран помогает Путину в войне: есть ли возможность этому помешать США и Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим иранским коллегой Хоссейн Амир Абдоллахианом вопрос недопустимости военной помощи со стороны Тегерана россиянам (беспилотники) и продажи краденного украинского зерна (осуществляется страной-агрессором). По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана и судя по спутниковым изображениям, эксклюзивно полученным CNN, российская делегация посещала аэродром в центральном Иране по меньшей мере дважды за последний месяц, чтобы осуществить осмотр боевых беспилотников для оснащения армии РФ. Какова вероятность, что Иран продаст беспилотники россиянам? Есть ли шанс, что Западу удастся перетянуть Тегеран на свою сторону? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ибрахим Раиси и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сделка Ирана и России по продаже беспилотников вероятна, но не стопроцентна

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:

"Учитывая, что ситуация на Ближнем Востоке — крайне сложная (причем это проблема не дня сегодняшнего, а десятилетий и даже столетий), определенное перетекание интересов той или иной страны в те или иные лагеря – имеют место постоянно. Такая себе миграция интересов. Тот же Иран, не так давно называемый США ведущей страной-спонсором терроризма, фактически подталкивают таким образом к связям с Северной Кореей (тоже страна-спонсор терроризма), Сирией и Россией. В то же время есть ощущение, что официальный Тегеран пытается присоединиться к цивилизационным процессам, развивать отношения с европейским миром. В том числе через торговлю нефтью. Можно вспомнить те же переговоры ЕС с Ираном касательно увеличения поставок иранской нефти".

Можно вспомнить, продолжает эксперт, и проходящий на этой неделе визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток. И договоренности с представителями Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти – тому подтверждение.

"Учитывая весь этот клубок, вероятность продажи Ираном беспилотников России очень высока, но не стопроцентна. Именно из-за вышеназванного фактора перетекания интересов. Я не исключаю, что Путин, который на будущей неделе намеревается посетить Тегеран, будет пытаться договориться о поставках БПЛА, недостачу которых явно ощущает армия агрессора. Но вероятность того, что Иран на это пойдет, подчеркиваю, не стопроцентна", – отмечает эксперт.

По его словам, не стоит забывать и о том, что продолжаются переговоры касательно ядерной программы Ирана.

"Во время президентства Трампа так называемая "ядерная сделка" была остановлена. Байден, политика которого более взвешена и стратегична в геополитическом смысле, хотел бы возобновления сделки, но Иран требует сперва отмены санкций. Переговоры продолжаются и многое зависит от того, к чему в итоге придут стороны", – считает Валерий Клочок.

Он также акцентирует, что заявление о возможной продаже Ираном беспилотников россиянам исходят именно из США.

"Тем самым они дают понять, что в курсе событий. И, что даже кулуарная сделка станет достоянием общественности. Со всеми вытекающими для Тегерана печальными последствиями. Еще и поэтому я считаю такую сделку вероятной, но не стопроцентной", – резюмирует эксперт.

В этих условиях перетянуть Иран на свою сторону американцам не удастся

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик оценивает вероятность сделки по продаже иранских беспилотников для российских войск как довольно высокую.

"Принципиальных проблем на пути к получению россиянами БПЛА из Ирана нет. Дело в том, что Россия и Иран уже много лет активно и успешно сотрудничают в военной сфере. Правда, в основном ранее именно РФ поставляла вооружение для Ирана. В частности, российские системы ПВО прикрывают иранские ядерные объекты, способствуя таким образом движению страны аятолл к получению ядерного оружия. Именно из поставленного Россией зенитно-ракетного комплекса был сбит украинский самолет над Тегераном в 2020 году", – отмечает эксперт.

По его словам, сейчас уже российская армия очень нуждается в пополнении вооружений для дальнейших действий в Украине.

"Частично это решается за счет снятия техники с хранения и собственного производства. Однако нехватка собственных БПЛА может вынудить РФ задействовать также иностранные беспилотники, – поясняет эксперт. – Иран давно наладил у себя производство разных типов дронов благодаря помощи Китая. Он также имеет успешных опыт их применения в Сирии, где воевал бок о бок с российскими союзниками. Теперь же РФ может обратиться за помощью к дружественному иранскому режиму. Российские пропагандисты, работающие по теме войны и военно-промышленного комплексу, уже некоторое время занимаются адвокацией темы, чтобы оправдать такие закупки перед аудиторией".

Денис Москалик отмечает, что также здесь действует фактор Китая, который имеет стратегическое партнерство и развитое военное сотрудничество с Ираном и РФ.

"Именно КНР поставляет комплектующие для иранских дронов и прочей военной техники, – поясняет эксперт. – И именно поставками из Китая сейчас заручились российские силы в условиях западных санкций".

По мнению Дениса Москалика, заявление США имеет и ещё более широкий политический контекст – таким образом Вашингтон пытается использовать эту тему для давления на Тегеран.

"Это нужно, как элемент переговоров с Ираном, – считает эксперт. – США старается уже длительное время добиться увеличения добычи нефти от Ирана и прочих стран ОПЕК, чтобы решить энергетический кризис и ослабить РФ. Тем не менее, переговоры на этом направлении бесплодны и неизменно проваливаются. Иран сам по себе уже давно ориентируется во внешней политике на Китай как на главного соперника Соединенных Штатов в мире. В этих условиях перетянуть Иран на свою сторону американцам не удастся. Тот продолжит покупать украденное украинское зерно и продаст РФ беспилотники, если Москва этого захочет".

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